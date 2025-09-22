REMINDER Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien lädt zur Pressekonferenz: Gesundheit im Klassenzimmer – dramatischer Schulärztemangel

Wien (OTS) -

Wiens Schulen stehen vor einer gesundheitlichen Versorgungslücke: Während die Zahl der Kinder und Jugendlichen steigt, sinkt die Zahl der Schulärztinnen und -ärzte. An rund 130 Wiener Schulen fehlt für mehr als 35.000 Schülerinnen und Schüler bereits die schulärztliche Betreuung vor Ort.

Die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien sieht Handlungsbedarf.



Ihre Gesprächspartner sind:

Johannes Steinhart , Präsident der Österreichischen Ärztekammer und der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien

, Präsident der Österreichischen Ärztekammer und der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien Margit Saßhofer, Leiterin des Referats Schulärztinnen und -ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien

Datum: Mittwoch, 24. September 2025, 09.30 Uhr

Ort: Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, 1. Stock – Veranstaltungszentrum, Saal 3

Bitte um Voranmeldung unter pressestelle@aekwien.at

Parkplätze sind in der Garage der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, reserviert (bitte unbedingt Aviso an die Pressestelle, Tel.: 515 01/1223 DW).