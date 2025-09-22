- 22.09.2025, 10:35:08
- /
- OTS0068
AVISO: Morgen, Dienstag, 10.00 Uhr – PK Gewessler, Zadić– Plenarvorschau und Aktuelles
Die Grünen laden zu einer Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler und stellvertretender Klubobfrau Alma Zadić mit einer Vorschau auf die kommende Nationalratssitzung und aktuellen Themen.
Teilnehmer:innen:
- Leonore Gewessler, Klubobfrau
- Alma Zadić, stv. Klubobfrau
Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
Zeit: Dienstag, 23.09., 10.00 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter presse@gruene.at.
Rückfragen & Kontakt
Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: presse@gruene.at
