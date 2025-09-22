AVISO: Morgen, Dienstag, 10.00 Uhr – PK Gewessler, Zadić– Plenarvorschau und Aktuelles

Wien (OTS) -

Die Grünen laden zu einer Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler und stellvertretender Klubobfrau Alma Zadić mit einer Vorschau auf die kommende Nationalratssitzung und aktuellen Themen.

Teilnehmer:innen:

Leonore Gewessler, Klubobfrau

Alma Zadić, stv. Klubobfrau

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

Zeit: Dienstag, 23.09., 10.00 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter presse@gruene.at.

Datum: 23.09.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Grüner Parlamentsklub, 2. Stock

Löwelstraße 12

1010 Wien

Österreich