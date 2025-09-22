Bis zu 758.000 Krimifans sahen Philipp Hochmair in der ORF-Premiere „Der Geier – Freund oder Feind“

Wien (OTS) -

Bis zu 758.000 Zuseherinnen und Zuseher waren gestern Abend (21. September 2025) ab 20.15 Uhr in ORF 2 dabei, als Philipp Hochmair als „Der Geier“ in der ORF-Premiere von Teil 2 des Alpenkrimis mit dem Titel „Freund oder Feind“ ermittelte. Durchschnittlich sahen 721.000 bei einem Marktanteil von 30 Prozent (12+) die Fortsetzung der der packenden TV-Reihe nach der Romanvorlage von Andrea Di Stefano.

„Der Geier – Freund oder Feind“ steht auf ORF ON weiterhin zum Streamen zur Verfügung.

Noch mehr Krimispannung mit Philipp Hochmair steht bereits heute Abend auf dem Programm: Um 20.15 Uhr rufen in ORF 1 die „Geister der Vergangenheit“ das „Blind ermittelt“-Team auf den Plan. In einer Gastrolle: Ursula Strauss!