Lotto: Vierfachjackpot – am Mittwoch geht es um 4,4 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Am vergangenen Sonntag hat es erneut keinen Sechser gegeben, womit nun bereits schon wieder vier Runden en suite sechserlos geblieben sind. Damit geht es am kommenden Mittwoch um einen Vierfachjackpot mit einer Sechser-Gewinnsumme von rund 4,4 Millionen Euro.

Zwei Spielteilnehmer:innen glückte ein Fünfer mit Zusatzzahl, der einen Gewinn von jeweils knapp 52.000 Euro brachte. Ein Gewinn wurde in Niederösterreich mit dem ersten von zwei Tipps auf einem Normalschein erzielt, einer via die Spieleseite win2day mit dem zwölften von 20 Quicktipps.

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung endete ebenfalls ohne Sechser, wodurch wiederum die Gewinner:innen eines Fünfers zum Zug kamen. Auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt, und so erhalten 38 Spielteilnehmer:innen jeweils rund 7.200 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Mittwoch geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker ist der Doppeljackpot gefallen. Ein:e Spielteilnehmer:in aus Niederösterreich und ein:e aus Wien hatten das „Ja“ neben der richtigen Joker Zahl angekreuzt und gewannen jeweils mehr als 281.000 Euro.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 21. September 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen