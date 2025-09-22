Fach- und Führungskräftemangel gefährdet Wettbewerbsfähigkeit – nur 1 von 10 Unternehmen plant strategisch voraus

Wien (OTS) -

Der Mangel an qualifizierten Fach- und Führungskräften zählt für österreichische Unternehmen zu den größten Risiken der kommenden Jahre. Unternehmen spüren heute schon die Auswirkungen des Talentemangels. Die Ergebnisse der Online-Umfrage unter 323 CFOs, CEOs und Top-Manager:innen (Mai - Juli 2025) zeigen ein klares Bild:

73 % sehen den Fachkräftemangel als Risiko für ihre Wettbewerbsfähigkeit,

68 % auch den Führungskräftemangel.

Gleichzeitig fehlt es an strategischer Vorbereitung:

Nur 11 % verfügen über eine umfassende Nachfolgeplanung.

Über 40 % haben keine oder nur kurzfristige Workforce-Strategien.

Unternehmen spüren die Folgen schon heute:

55 % berichten von Know-how-Verlust und Fluktuation.

45 % beklagen Verzögerungen strategischer Projekte.

43 % nennen Produktivitäts- und Umsatzeinbußen.

Das klassische Silodenken zwischen Finance und HR bricht auf: 43 % sehen CFOs als wesentliche Mitgestalter:innen der Nachfolgeplanung, nur 11 % verorten die Verantwortung primär bei der HR-Abteilung.

Zentrale Einschätzungen

„Wer heute nicht in Talententwicklung und Nachfolge investiert, gefährdet morgen seine Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit.“ – Mag. Matthias Schulmeister

„CFOs werden zu Schlüsselfiguren für eine integrierte Workforce Governance.“ – Dr. Rita Niedermayr

Austrian CFO Day 2025

Die Ergebnisse werden am 23. September 2025 beim Austrian CFO Day in Wien vorgestellt. Ein hochkarätig besetztes Panel diskutiert unter anderem: