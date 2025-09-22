Gigi D’Agostino bringt die 360-Grad-Sensation nach Graz

Graz/Klagenfurt/Wien (OTS) -

Im Frühjahr 2026 wird Graz zum Hotspot der internationalen Dance-Szene: Kein Geringerer als die DJ-Ikone Gigi D’Agostino kehrt mit einer atemberaubenden 360-Grad-Show zurück nach Graz – und das gleich drei Abende hintereinander. Am 26., 27. und 28. Februar 2026 verwandelt sich die Grazer Stadthalle in einen pulsierenden Tempel elektronischer Musik.

Gigi D’Agostino zählt zu den prägendsten Persönlichkeiten der elektronischen Musik der letzten Jahrzehnte. Seine unvergesslichen Hits wie „L’Amour Toujours“, „Bla Bla Bla“, „The Riddle“ oder „In My Mind“ haben Generationen bewegt – nun erleben Fans diese Hymnen in einem völlig neuen Licht: eingebettet in ein multisensorisches Showkonzept, das Sound, Licht, Raum und Emotion zu einer Einheit verschmelzen lässt.

Visuelle Effekte, die den Raum fluten, eine Surround-Beschallung, die unter die Haut geht und ein Gigi D’Agostino in Höchstform, machen diese drei Abende zu einem einzigartigen Live-Highlight, das alle Erwartungen sprengt.

Tickets für die 360 Grad Club Shows von Gigi D‘Agostino sind ab Dienstag, 23.09.2025 um 10:00 Uhr in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen des Landes & direkt unter www.semtainment.at erhältlich. Pro Abend werden nur 4.000 Tickets aufgelegt, also schnell sein!

Gigi D’Agostino – 360 Grad

26.02./27.02./28.02.2026

Stadthalle Graz – Club Version

19.00 Einlass

20.30 Beginn