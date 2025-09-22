  • 22.09.2025, 10:00:05
  • /
  • OTS0050

Heizkosten: Holzpellets trotz saisonalem Anstieg auch im September Preis-Leistungs-Sieger

Tonne Holzpellets kostet aktuell 313 Euro – Heizöl extraleicht ist 64 Prozent teurer, Erdgas um 89 Prozent. VPI um 5 Prozent höher.

Sieht Holzpellets auch im September als Preis-Leistungs-Sieger: Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proPellets Austria.
Wien (OTS) - 

Der Preis für Holzpellets ist im September saisonbedingt um 2,6 Prozent auf 313 Euro pro Tonne gestiegen. Damit sind Pellets laut Erhebung des Branchenverbands proPellets Austria nach wie vor der günstigste Komfortbrennstoff in Österreich: Heizöl extraleicht kostet um 64 Prozent mehr, bei Erdgas sind es sogar 89 Prozent. Der Pelletpreis liegt damit 5 % unter dem Verbraucherpreisindex (VPI).

„Dass die Pelletpreise im Herbst etwas anziehen, ist ein normaler saisonaler Effekt“, erklärt Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proPellets Austria. „Am Preis-Leistungs-Vorteil von Pellets ändert das nichts. Wer auf die nachhaltige Alternative setzt, spart beim Heizen und macht sich unabhängig von Öl- und Gasimporten.“ Sie führt weiter aus: „Sogar der VPI ist um fünf Prozent höher als der Pelletindex. Wer beim Heizen auf die nachhaltige Alternative Holzpellets umsteigt, ist jedenfalls ein Gewinner.

Pellets auf Erfolgskurs: Seit 2021 schon 60.000 Haushalte umgestiegen

Seit 2021 haben bereits über 60.000 Haushalte in Österreich ihre alte Heizung gegen eine moderne Pelletheizung getauscht. Damit sind Pellets die klare Nummer eins unter den Alternativen für Ölheizungs-Aussteiger. Ein Haushalt, der vor fünf Jahren von Heizöl auf Pellets umgestiegen ist und 6 Tonnen Pellets verbraucht hat, hat sich bereits 7.100 Euro und 43 Tonnen CO₂ gespart.

Rückfragen & Kontakt

proPellets Austria
Hans-peter Triebnig, MA
Telefon: 069919013383
E-Mail: triebnig@propellets.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PEL

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright