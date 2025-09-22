- 22.09.2025, 10:00:34
Sitzung der Bezirksvertretung Ottakring
Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Ottakring findet am Donnerstag, dem 25. September 2025, um 16.00 Uhr im Sitzungssaal der Bezirksvertretung (16., Richard-Wagner-Platz 19) statt.
Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 16. Bezirk, Tel. 01/4000-16000 bzw. E-Mail post@bv16.wien.gv.at.
