Steigende Mieten bringen Menschen in Bedrängnis: AK fordert Wohnbeihilfe, die wirklich hilft

Linz (OTS) -

Die Wohnbeihilfe soll Menschen mit niedrigem Einkommen leistbares Wohnen ermöglichen. Während Mieten und Betriebskosten steigen, bleibt die Wohnbeihilfe unverändert. Für AK-Präsident Andreas Stangl liegt klar auf der Hand: Berechnungswerte abseits der Realität und Hürden bei der Antragstellung verhindern, dass Menschen die nötige Unterstützung bekommen. Die AK Oberösterreich bekräftigt ihre Forderungen für leistbares Wohnen.



Die Mieten in Oberösterreich steigen und steigen. Während im privaten Mietbereich der durchschnittliche Quadratmeterpreis ohne Betriebskosten im Jahr 2013 bei 5,5 Euro pro Quadratmeter lag, zahlen Mieterinnen und Mieter aktuell 7,70 Euro pro Quadratmeter ohne Betriebskosten. Günstiger ist es in geförderten Wohnungen: Hier liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis ohne Betriebskosten bei 6,10 Euro pro Quadratmeter, während es 2013 noch bei 4,50 Euro pro Quadratmeter lag. Das zeigen Zahlen der Statistik Austria. Die Zahlen des Wohnzufriedenheitsindex zeigen zusätzlich: 9 von 10 unselbständig Beschäftigten in Oberösterreich mit einem niedrigen Einkommen von weniger als 1.350 Euro bewerten die Leistbarkeit ihrer Wohnsituation als kritisch oder sogar schlecht. Besonders jene, die aktuell Erwerbsarbeit suchen oder in Karenz sind, die Teilzeit arbeiten oder noch keine 30 Jahre alt sind, kämpfen mit den gestiegenen Kosten.



Weniger Antragstellende von Jahr zu Jahr

Die Wohnbeihilfe ist somit ein wichtiges Instrument, um für Menschen mit niedrigem Einkommen die Folgen der Teuerung abzufedern und ihren Wohnraum zu sichern. Jedoch sinkt die Zahl der Antragstellenden in den letzten Jahren. Seit dem Jahr 2013 ist die Zahl der Wohnbeihilfe-Beziehenden um 29 Prozent von 32.542 auf 23.017 im Jahr 2024 gesunken. Auch das Budget für die Wohnbeihilfe ist rückläufig: 2013 wurden noch insgesamt 72,2 Millionen Euro an Wohnbeihilfe an alle Beziehenden ausgeschüttet, 2024 waren es um 17,7 Millionen Euro weniger. Das entspricht einem Rückgang von etwa 25 Prozent.



Abgelehnte Anträge und schwer verständliche Regeln

Gemäß einer Anfragebeantwortung im oberösterreichischen Landtag wurden 22 Prozent der Anträge im Jahr 2024 abgelehnt. Die Hauptgründe sind dabei: fehlende Unterlagen (42 Prozent), zu hohes Einkommen (24 Prozent) und Überschreitung des Quadratmeterpreisdeckels (14 Prozent). Zahlen des AK Wohnzufriedenheitsindex zeigen die Unzufriedenheit der Menschen in Oberösterreich mit der Wohnbeihilfe. So kritisiert jede:r Zweite (51 Prozent) die Höhe der Beihilfe, 42 Prozent die Verständlichkeit der Regeln und 40 Prozent die Gestaltung der Formulare.



Forderungen der Arbeiterkammer Oberösterreich

Damit sich mehr Menschen mit niedrigem Einkommen eine Wohnung leisten können, fordert die AK, die Wohnbeihilfe an die Realität anzupassen. Dazu fordert sie konkret: