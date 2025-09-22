AVISO: NEOS-PK: Plenarvorschau und Aktuelles. Morgen, 23.09., 10:00 Uhr

Wien (OTS) -

Im Vorfeld der anstehenden Nationalratssitzung präsentieren die stv. Klubobfrau und Bildungssprecherin Martina von Künsberg Sarre und Mediensprecherin Henrike Brandstötter die Schwerpunkte von NEOS.

Die Pressekonferenz wird live auf den NEOS-Kanälen gestreamt. Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.

NEOS-PK: Plenarvorschau und Aktuelles. Morgen, 23.09., 10:00 Uhr

Datum: 23.09.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: NEOS Parlamentsklub Presspoint 3. Stock

Hansenstraße 3

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.youtube.com/@NEOSNeuesOesterreich/streams