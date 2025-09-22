- 22.09.2025, 09:55:08
AVISO: NEOS-PK: Plenarvorschau und Aktuelles. Morgen, 23.09., 10:00 Uhr
mit stv. Klubobfrau Martina von Künsberg Sarre und Mediensprecherin Henrike Brandstötter
Im Vorfeld der anstehenden Nationalratssitzung präsentieren die stv. Klubobfrau und Bildungssprecherin Martina von Künsberg Sarre und Mediensprecherin Henrike Brandstötter die Schwerpunkte von NEOS.
Die Pressekonferenz wird live auf den NEOS-Kanälen gestreamt. Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.
Datum: 23.09.2025, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: NEOS Parlamentsklub Presspoint 3. Stock
Hansenstraße 3
1010 Wien
Österreich
URL: https://www.youtube.com/@NEOSNeuesOesterreich/streams
Rückfragen & Kontakt
NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung
Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: presse@neos.eu
(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an kontakt@neos.eu )
