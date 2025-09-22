- 22.09.2025, 09:50:02
ABGESAGT: Pressekonferenz zur Kooperations-Verlängerung NÖ Sozialpartner mit der Pädgogischen Hochschule Niederösterreich
Die für heute, Montag, um 12 Uhr geplante Pressekonferenz in Baden zum Thema Vertragsverlängerung der Kooperation der NÖ Sozialpartner mit der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich musste aus terminlichen Gründen abgesagt werden.
