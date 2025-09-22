Grüne Wien/Löcker: „Neue Kinder- und Jugendstrategie bleibt vage und fällt hinter Ziele der vergangenen zurück"

Wien (OTS) -

„Es braucht eine neue Kinder- und Jugendstrategie für Wien“, so der Jugendsprecher der Grünen Wien, Theo Löcker, anlässlich der heute präsentierten Jugendstrategie der Stadt Wien. „Die Stadtregierung hat nur die Hälfte der 193 Maßnahmen umgesetzt, die von rund 22.500 Kindern und Jugendlichen 2019 in einem breiten, partizipativen Prozess erarbeitet wurden", so Löcker. Als "umgesetzte Maßnahme" wurde beispielsweise die Forderung bezeichnet, das "jedes Kind/jeder Jugendliche jedes Jahr die Möglichkeit hat, einen Baum zu pflanzen". Löcker: "Wir sind in Wien natürlich weit von 360.000 neuen Bäumen pro Jahr entfernt. Warum die Stadtregierung diesen Punkt als erledigt markiert, ist uns unerklärlich".

Die heute präsentierte, neue Kinder- und Jugendstrategie enthält lediglich allgemein gehaltene Formulierungen und vage Aussagen. „Das ist ganz das Gegenteil von dem, was sich die Kinder und Jugendlichen im Rahmen des Beteiligungsprozesses 2019 gewünscht haben. Ohne konkrete Zielsetzungen ist die Kinder- und Jugendstrategie unglaubwürdig – Vertrauen in die Verbindlichkeit politischer Entscheidungen kann so nicht gewonnen werden. Wir brauchen daher ein neues, breites, partizipatives Verfahren wie 2019. So können die tatsächlichen Erwartungen und Bedürfnisse junger Menschen in Wien abgebildet und konkrete Maßnahmen abgeleitet werden – die die Stadt Wien dann auch tatsächlich umsetzt“, fordert Löcker.

Die Grünen schlagen vor, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die aus Verteter:innen aller beteiligter Institutionen besteht. Diese Arbeitsgruppe wird bis September 2026 - nach dem Vorbild des Beteiligungsprozesses aus dem Jahr 2019 – eine neue Kinder- und Jugendstrategie 2026–2031 erarbeiten.