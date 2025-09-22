Sieben Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche starben drei Motorrad-Lenker, ein Pkw-Lenker, ein Leichtmotorrad-Lenker, ein E-Bike-Lenker und ein Fußgänger bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 20. September 2025, im Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich, bei dem der oben erwähnte Leichtmotorrad-Lenker getötet wurde. Der 58-jährige Leichtmotorrad-Lenker fuhr gemeinsam mit seiner Mitfahrerin in den Kreuzungsbereich und wollte links abbiegen. Beim Abbiegeversuch übersah er ein entgegenkommendes Motorrad und prallte gegen dieses. Durch den Unfall wurden die Motorräder weggeschleudert und der 58- Jährige verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen. Seine Mitfahrerin sowie der entgegenkommende Motorrad-Lenker wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Am Wochenende verunglückten zwei der sieben verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Vier Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B, zwei auf Gemeindestraßen und eine auf einer Landesstraße L ums Leben. Jeweils zwei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und der Steiermark und je einer in Salzburg, Tirol und Wien beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursache waren in vier Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und in je einem Fall Vorrangverletzung, Alkohol, Drogen oder Medikamente und nicht angepasste Geschwindigkeit. Vier tödliche Unfälle waren Alleinunfälle und alle Verkehrstote waren österreichische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 21. September 2025 gab es im österreichischen Straßennetz 287 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2024 waren es 272 und 2023 305.