ORF RSO Wien Familienkonzert am 27.9. im ORF RadioKulturhaus: „Let us play“

In der zweiten Ausgabe der Familienkonzerte begibt sich das ORF Radio-Symphonieorchester Wien am Samstag, den 27. September (15.00 und 17.00 Uhr) in die musikalische Welt der Animationsfilme und Videospiele. Durch das Programm führen Leonard Eröd und Lena Grandl-Großmann. ORF KIDS zeigt das Konzert am 26. Oktober. Das Konzert um 17.00 Uhr ist auch via Live-Videostream unter https://radiokulturhaus.orf.at/ mitzuerleben.

Am Samstag, den 27. September spielt das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter dem Dirigat von Gottfried Rabl im ORF RadioKulturhaus zwei moderierte Familienkonzerte (15.00 und 17.00 Uhr). Unter dem Titel „Let us play“ steht ein eigens zusammengestelltes Disney-Medley auf dem Programm, bei dem die populären Melodien von Charakteren wie Pocahontas, Rapunzel, Elsa, Aladdin und Hercules erklingen werden. Erstmals widmet sich das ORF RSO Wien auch den mitreißenden Klängen aus der Welt der Videospiele. Bekannt und beliebt sind die energiegeladene Musik aus „Angry Birds“, die minimalistischen, atmosphärischen Töne aus „Minecraft“ und die klassischen Melodien der „Super Mario Bros“. Zu hören sind auch Kostproben aus den „Ice Age“-Filmen und Scrats chaotischen Nuss-Abenteuern auf der Spielkonsole. Es moderieren Leonard Eröd (RSO-Fagottist und Musikvermittler) und Lena Grandl-Großmann (ORF ZIB Zack Mini). Der Eintritt für die Konzerte beträgt je EUR 25,- für Erwachsene und EUR 10,- für Kinder bis zum 15. Lebensjahr; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 15 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).