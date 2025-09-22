Edenred erweitert Akzeptanznetzwerk um café+co

Wien (OTS) -

Edenred Austria, führender Anbieter digitaler Mitarbeiterbenefits, baut sein Akzeptanznetzwerk weiter aus und begrüßt mit café+co einen neuen starken Partner. Ab sofort können Mitarbeitende ihr Edenred Lebensmittel- und Geschenk-Guthaben bequem mit der physischen Edenred-Karte oder der digitalen Karte im Smartphone-Wallet direkt an den öffentlichen Automaten von café+co in ganz Österreich einlösen. Das breite Angebot reicht dabei von Shoppingcentern, über Ämter, Spitäler bis hin zu Flughäfen und ASFINAG-Rastplätzen. Mitarbeitende von Unternehmen mit eigenen cafe+co-Automaten können auch ihr Edenred Restaurant-Guthaben an diesen einlösen und damit auch im Büroalltag in den Genuss von köstlichen Kaffeespezialitäten und Snacks kommen.

„Unsere Mission ist klar: Benefits sollen flexibel, digital und im Alltag der Menschen spürbar sein“, sagt Christoph Monschein, General Manager Edenred Austria. „Mit café+co erweitern wir unser Netzwerk um einen Partner, der Genussmomente direkt in den Arbeits- und Lebensalltag bringt, vom schnellen Kaffee im Büro bis hin zur Erfrischung unterwegs.“

Genussvielfalt für die beste Pause

Ob aromatischer Kaffee, kühle Erfrischung oder ein schneller Snack, café+co bietet eine vielfältige Auswahl für die genussvolle Pause. „Mit unserem handgerösteten Kaffee aus den eigenen Röstereien verwöhnen wir mit höchster Qualität, fast immer frisch gemahlen, direkt auf Knopfdruck. Ergänzt durch beliebte Spezialitäten wie Cappuccino Haselnuss, Tee oder Creme Cacao sowie einer großen Auswahl an erfrischenden Kaltgetränken und Snacks, bieten wir unseren Kundinnen und Kunden Genussvielfalt für ihre beste Pause, die jetzt auch mit dem Guthaben in der Edenred-App oder mit der Edenred-Karte bezahlt werden kann“, freut sich Gerald Matzner-Holsmer, Geschäftsführer von café+co Österreich.

Mehr Vielfalt im größten Akzeptanznetzwerk Österreichs

Das Einlösenetzwerk von Edenred wächst kontinuierlich. Neben café+co wurde kürzlich auch Lieferservice Wolt, die Tauroa-Restaurantgruppe, die Vollpension und die Bäckereigruppe Ruetz als einige neue Partner gewonnen. Gemeinsam mit etablierten Partnern wie Österreichs größtem Lieferdienst foodora entsteht so ein noch breiteres Angebot. So können Mitarbeitende ihr Guthaben flexibler nutzen, sei es für die kleine Kaffeepause zwischendurch, die Mittagessensbestellung ins Büro oder das Abendessen im Restaurant.

„Unser Einlösenetzwerk ist das Herzstück unseres Angebots“, betont Monschein abschließend. „Und wir investieren konsequent, um Benefits dort verfügbar zu machen, wo sie im Alltag am meisten gebraucht werden – für Mitarbeitende, Unternehmen und auch für unsere Partner.“

Über Edenred

Edenred ist eine führende digitale Plattform für Dienstleistungen und Zahlungen und der tägliche Begleiter für Menschen am Arbeitsplatz, der mehr als 60 Millionen Nutzer:innen und 2 Millionen Partnerhändler in 45 Ländern mit knapp 1 Million Firmenkund:innen verbindet.

Edenred bietet zweckgebundene Zahlungslösungen für Lebensmittel (z.B. Essenszuschüsse), Incentives (z. B. Geschenkkarten, Plattformen zur Mitarbeiterbindung), Mobilität (z.B. Multi-Energie-, Wartungs-, Maut-, Park- und Pendlerlösungen) und Unternehmenszahlungen (z.B. virtuelle Karten).

Getreu dem Konzernziel der Gruppe, "Enrich connections. For good." verbessern diese Lösungen das Wohlbefinden und die Kaufkraft der Nutzer:innen. Sie steigern die Attraktivität und Effizienz von Unternehmen und beleben den Arbeitsmarkt und die lokale Wirtschaft. Außerdem fördern sie den Zugang zu gesünderen Lebensmitteln, umweltfreundlicheren Produkten und sanfterer Mobilität.

Die 12.000 Mitarbeiter:innen von Edenred setzen sich dafür ein, die Arbeitswelt zu einem vernetzten Ökosystem zu machen, das jeden Tag sicherer, effizienter und verantwortungsvoller wird.

Im Jahr 2024 verwaltete die Gruppe dank ihrer globalen Technologie-Assets ein Geschäftsvolumen von fast 45 Milliarden Euro, das hauptsächlich über mobile Anwendungen, Online-Plattformen und Karten abgewickelt wurde.

Edenred ist an der Pariser Börse Euronext notiert und in den folgenden Indizes enthalten: CAC 40, CAC 40 ESG, CAC Large 60, Euronext 100, Euronext Tech Leaders, FTSE4Good and MSCI Europe.

Die in dieser Pressemitteilung erwähnten und dargestellten Logos und anderen Marken sind eingetragene Marken von Edenred S.A., ihren Tochtergesellschaften oder Dritten. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Eigentümer:innen nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Über Edenred Österreich

Edenred betreut in Österreich mehr als 3.000 Firmenkund:innen und Behörden und bietet rund 300.000 Arbeitnehmer:innen mit seinen Karten und Gutscheinen ein Netzwerk von mehr als 20.000 Einlösestellen. Das Unternehmen ist in Österreich seit 1993 vertreten und beschäftigt aktuell mehr als drei Dutzend Mitarbeiter:innen am Standort Wien. Edenred unterstützt freiwillige Sozialleistungen für Unternehmen mit verschiedenen Services und versteht sich als ein Unternehmen, in dem soziale und ökologische Verantwortung ein zentraler Wert ist. www.edenred.at