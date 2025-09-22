  • 22.09.2025, 09:31:33
Megahit: 4 Mio. Kinogäste für DAS KANU DES MANITU

DAS KANU DES MANITU (Michael Bully Herbig und Christian Tramitz sind "Abahachi" und "Ranger"), seit 14. August 2025 im Kino, im Verleih von Constantin Film // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/12946 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
München (OTS) - 

DAS KANU DES MANITU von Michael Bully Herbig hat die Herzen von vier Millionen Kinogästen erobert. Mit seiner charmanten und witzigen Geschichte hat die Western-Komödie seit seinem Start am 14. August unzählige Menschen zum Lachen gebracht und für unbeschwerte Kinomomente gesorgt. Nun, am sechsten Wochenende nach Kinostart, überschreitet der Film die beeindruckende 4-Mio.-Marke.

DAS KANU DES MANITU verbindet Generationen und zeigt, wie sehr sich das Publikum nach gemeinsamen Erlebnissen im Kino sehnt. Als insgesamt erfolgreichster Film des Jahres und besucherstärkster deutscher Film seit 2019 beweist die Abenteuerkomödie, dass die Kinoleinwand nichts von ihrer Magie verloren hat. Der Film läuft noch in rund 760 Kinos.

DAS KANU DES MANITU ist eine Produktion der herbX film in Co-Produktion mit Constantin Film und mit Unterstützung von RTL, FFF, FFA und DFFF.

Kinostart: 14. August 2025 im Verleih der Constantin Film

Besetzung: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian, Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke, Daniel Zillmann, Tutty Tran, Tobias van Dieken, Pit Bukowski, Akeem van Flodrop, Merlin Sandmeyer und Sky du Mont.

Regie: Michael Bully Herbig

Drehbuch: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian

Produzent: Michael Bully Herbig

Pressematerial steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt

Für Rückfragen und weitere Informationen wenden Sie sich an unsere
Agentur:
JUST PUBLICITY
Regine Baschny, Sabrina Wintersberger & Saskia Wach
Tel.: 089 - 20 20 82 60
E-Mail: info@just-publicity.com

