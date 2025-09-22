- 22.09.2025, 09:30:34
Sitzung der Bezirksvertretung Liesing
Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Liesing findet am Donnerstag, dem 25. September 2025, um 17.00 Uhr im Großen Saal im Haus der Begegnung (23., Perchtoldsdorfer Straße 1, 1. Stock) statt.
Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 23. Bezirk, Tel. +43 1 4000 23 116 bzw. E-Mail post@bv23.wien.gv.at.
