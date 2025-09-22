Österreichischer Jazzpreis 2025: Die Nominierten stehen fest!

Wien (OTS) -

Der jährlich vergebene Jazzpreis - eine Initiative von Österreichischer Musikrat (ÖMR), mica - music austria, IG world music, Ö1 und Porgy & Bess - versteht sich als bedeutende Plattform zur Sichtbarmachung und Förderung der pulsierenden österreichischen Jazz- und Global Music Szene.

Für 2025 konnten das Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, das Land Kärnten, die KELAG-Privatstiftung, die Kärntner Fachvertretung der Film- und Musikwirtschaft sowie die Jam Music Lab Privatuniversität als Förderpartner gewonnen werden; als Medienpartner begleiten Ö1, ORF und das Concerto Magazin die Auszeichnung.

Die Nominierten (in alphabetischer Reihenfolge):

Best Newcomer: Amina Bouroyen, Robin Gadermaier, Helene Glüxam, Julia Hofer, Victoria Kirilova, Martin Listabarth, Anna Maurer, Max Plattner, Anna Tsombanis, Lorenz Widauer

Best Album: Christoph Pepe Auer: „Lake“, Nina Feldgrill: „Nina Feldgrill“, Kenji Herbert Trio: „A Million Forests Of The Fall“, Victoria Kirilova: „Roots & Skies“, Tobias Meissl Trio: „ Mr. Resolved“, Christian Muthspiel & ORJAZZTRA VIENNA: „Vom Jandln zum Ernst“, Wolfgang Muthspiel: „Etudes/Quietudes“, Harry Pepl (tape) & The (Lonely) Single Swinger Band: “Live”, Die Strottern & Jazzwerkstatt Wien: „Sieben Zwetschken“, Asja Valcic: „Inner Voice“

Best Live Act: Alpha Trianguli, Christian Muthspiel & ORJAZZTRA VIENNA, Christoph Pepe Auer, David Helbock feat. Fola Dada, Golnar Shahyar, HAEZZ, HARi ViDERCi, Mahan Mirarab, Purple Is The Color, Schmack

„... Als Kulturreferent und Landeshauptmann ist mir die Förderung der Vielfalt von Kunst und Kultur und damit auch der musikalischen Landschaft ein Herzensanliegen. Umso mehr freut es mich, dass der Austrian Jazz Award heuer in Kärnten verliehen wird. Ein Wettbewerb der nicht nur besondere Leistungen ins Rampenlicht rückt, sondern ob des großen Teilnehmerfeldes auch die Vernetzung der Musikerinnen und Musiker forciert. ...“ (Peter Kaiser, Landeshauptmann und Kulturreferent von Kärnten)

Die feierliche Verleihung findet am 26. November 2025 im Casino Velden ab 19:30 Uhr statt und wird live auf Ö1 und ORF on übertragen.

Fotos & Pressetexte der Nominierten finden Sie hier:

https://www.jazzpreis.at/de/downloads

Österreichischer Jazzpreis 2025 Galakonzert

Am 26. November 2025 findet die feierliche Verleihung des Österreichischen Jazzpreises und die Konzerte der Preisträger*innen im Casino Velden am Wörthersee statt. Neben Best Live Act, Best Album und Best Newcomer wird 2025 erstmals auch der High Impact Award powered by KELAG verliehen.

Datum: 26.11.2025, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Casino Velden

Am Corso 17

9220 Klagenfurt

Österreich

URL: https://www.jazzpreis.at