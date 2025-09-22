Über sechs Millionen Euro im Schnitt: KI-Einsatz senkt Kosten und steigert Gewinne europäischer Unternehmen

Wien (OTS) -

Der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zeigt spürbare wirtschaftliche Auswirkungen in europäischen Unternehmen. Laut dem aktuellen European AI Barometer 2025 von EY erzielen Unternehmen durch KI durchschnittlich 6,24 Millionen Euro an zusätzlichen Gewinnen oder Einsparungen. Mehr als die Hälfte der Unternehmen profitiert: 56 % der Befragten geben an, dass ihr Unternehmen positive finanzielle Effekte durch KI verzeichnet – ein signifikanter Anstieg gegenüber dem Vorjahr (45 %).

Nur 15 Prozent sehen keine positiven Auswirkungen, während 29 Prozent die Entwicklung noch nicht abschließend beurteilen können. In Österreich gab im Vorjahr lediglich ein Drittel der Befragten an, dass ihr Unternehmen durch den Einsatz von KI in der Lage war, Gewinne zu steigern oder Kosten zu senken. Heuer ist es bereits fast jede:r Zweite – ein Anstieg um 13 Prozentpunkte (von 34 Prozent auf 47 Prozent).

Produktivität: Führungskräfte sehen mehr Vorteile

43 Prozent der Befragten geben an, durch KI produktiver zu arbeiten. Männer (48 %) sehen diesen Effekt häufiger als Frauen (39 %), Führungskräfte (56 %) deutlich häufiger als Mitarbeitende ohne Führungsverantwortung (35 %). In Österreich denken 49 Prozent, dass KI vor allem Zeitersparnis bringen wird, gefolgt von geringen Kosten (42 %) und einer Reduktion etwaiger Fehler (42 %).

Susanne Zach, AI & Data Lead Partnerin bei EY Österreich: „Dass bereits mehr als die Hälfte der Unternehmen wirtschaftlich von KI profitiert, ist ein starkes Signal. Wer sich nicht mit KI auseinandersetzt, wird langfristig zurückfallen – sowohl als Unternehmen als auch als Einzelperson. Doch wir stehen erst am Anfang dieser technologischen Revolution. Es ist noch nicht zu spät, sich strategisch mit KI auseinanderzusetzen.“

Die vollständigen Studienergebnisse können Sie hier downloaden.