European Health Forum Gastein (EHFG) startet am 30. September

Bad Hofgastein, Österreich (OTS) -

Die wichtigsten Entscheidungsträger der Europäischen Union und Österreichs in Sachen Gesundheit versammeln sich ab 30. September für vier Tage im Gasteinertal.

Für Österreich nimmt u.a. die Staatsekretärin für Gesundheit, Ulrike Königsberger-Ludwig, teil. Wichtige Sprecher:innen werden u.a. EU-Gesundheitskommissar Olivér Várhelyi, die slowenische Gesundheitsministerin Valentina Prevolnik Rupel, die Direktorin des Europäischen Zentrums für Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC), Pamela Rendi-Wagner, sein.

Das Leitthema des diesjährigen European Health Forum Gastein lautet „Rethinking solidarity in health“. In 25 Sessions und drei Plenarsitzungen werden die dringenden Gesundheitsthemen, die aktuell sämtliche Länder vor Herausforderungen stellen, angegangen. Hier eine Auswahl:

Hospitals of the future (30. September 2025 | 15:45-17:00 | Konferenzzentrum)

End of life, end of autonomy? (2. Oktober 2025 | 16:15-17:30 | Konferenzzentrum)

Addressing the inequalities of Antimicrobial Resistance in Europe (2. Oktober 2025 | 16:15-17:30 | Kursaal)

Share the space - Digital determinants, youth participation, and responsible governance (3. Oktober 2025 | 10:45-12:00 | Konferenzzentrum)

Solidarity in a digitalised world (3. Oktober 2025 | 12:30-13:45 | Kursaal)

Kostenlose Online-Teilnahme

Über das European Health Forum Gastein:

Das European Health Forum Gastein (EHFG) wurde 1998 als eine europäische gesundheitspolitische Konferenz gegründet. Es bringt Interessenvertreter:innen und Entscheidungsträger:innen aus dem öffentlichen und privaten Sektor, der Zivilgesellschaft sowie der Wissenschaft zusammen, die die vier Säulen des EHFG bilden. In den vergangenen 27 Jahren hat sich das EHFG als eine unverzichtbare Institution der europäischen Gesundheitspolitik etabliert. Es trägt mit der jährlichen Konferenz und anderen Veranstaltungen und Projekten entscheidend zur Entwicklung von Leitlinien und vor allem zum grenzüberschreitenden Erfahrungs-, Informations- und Kooperationsaustausch bei. An der jährlichen Konferenz, die Ende September im Gasteinertal in den österreichischen Alpen stattfindet, nehmen traditionell führende europäische Expert:innen und Politiker:innen teil.