msg Plaut und ESG-Software starten Partnerschaft

msg Plaut Austria GmbH und die ESG-Software GmbH starten eine strategische Partnerschaft, um Banken und Finanzinstitute in Österreich und Deutschland bei ESG-Regulatorik und Risikomanagement zu unterstützen. Grundlage dafür ist die Software-Lösung Climcycle, kombiniert mit Beratungs- und Umsetzungskompetenz der msg Plaut sowie den Banking-spezifischen Lösungen von msg4banking.

Relevanz: Warum jetzt?

Mit Climcycle, msg Plaut und msg4banking entsteht ein ganzheitliches Angebot, das Standardisierung (Software), Individualisierung (Beratung & Integration) und Banking-spezifische Services vereint.

Die Finanzindustrie steht unter wachsendem Druck, ESG-Regulatorik effizient und transparent umzusetzen. Laut einer Analyse der European Banking Authority (EBA, 2022) müssen europäische Banken bis 2026 jährlich rund 30 Prozent mehr ESG-Datenpunkte offenlegen. Gleichzeitig sehen laut der Deloitte ESG Reporting Survey 2023 sieben von zehn Banken die fehlende Standardisierung im ESG-Reporting als größte Hürde.

Auch die aktuelle Horváth CFO-Studie 2025 bestätigt: ESG-Risikomanagement gehört zu den drei wichtigsten Prioritäten für CFOs in den kommenden Jahren.

Inhalte der Partnerschaft

Climcycle: Marktführende ESG-SaaS Lösung für ESG-Risiko Management, EU-Taxonomie, Berechnung von Klima- und Umweltrisiken, Stress-Testing, Green House Gas Accounting (PCAF) und ESG-Reporting.

msg Plaut: Beratungsexpertise, technisches Implementierungs-Know-how und starkes Netzwerk im Banking-Sektor.

msg4banking: Branchenlösungen und regulatorisches Framework speziell für Banken.

Gemeinsam: Datenbasiertes ESG-Risikomanagement und Stresstesting – kombiniert mit regulatorisch sicherer Offenlegung und nachhaltiger Digitalisierung.

Die Kooperation öffnet msg Plaut durch das Netzwerk von Climcycle zusätzliche Beratungsfelder bei bestehenden ESG-Kunden in Österreich, während msg Plaut und msg4banking die weitere Marktexpansion von Climcycle im deutschen Bankensektor unterstützen.

Stimmen zur Kooperation

„Die Kooperation mit Climcycle ist für msg Plaut sowie msg4banking ein wesentlicher Schritt in der Unterstützung der Finanzindustrie, die Anforderungen der ESG-Regulatorien so effizient wie möglich umzusetzen. Wir freuen uns sehr, mit Climcycle zu kooperieren, die bewiesen haben, dass die technische Lösung hohe Marktreife und Kundenzufriedenheit bietet.“

– Michael Hilbert, Head of Banking, msg Plaut Austria GmbH

„msg4banking und msg Plaut differenzieren sich von anderen Beratungshäusern durch die nahtlose Kombination von hoher fachlicher Bankexpertise mit tiefem IT technischem und prozessualem Verständnis. Gemeinsam digitalisieren wir end-to-end die ESG Prozesse und das ESG Risikomanagement und Reporting von Banken unter Einsatz von state-of-the art und aufsichtlich voll konformen Methoden und Modellen.‘‘

– Bernhard Gruber, CEO Climcycle

Mehrwert für Kund:innen

Regulatorische Sicherheit: EU-Taxonomie, CRR ESG-Offenlegung, EBA Guideline, Nachhaltigkeitsberichte

Effizienz: Standardsoftware mit hoher Marktreife + Beratung für individuelle Bedarfe

Zukunftsfähigkeit: ESG-Risikomanagement & Stresstesting als strategische Steuerungsinstrumente

Netzwerk: Breiter Zugang zum deutschen Bankenmarkt durch msg + Integration bei österreichischen ESG-Kunden durch Climcycle

Über msg Plaut

Die msg Plaut Austria GmbH ist Teil der international tätigen msg group mit über 10.000 Mitarbeitenden weltweit. In Österreich arbeiten rund 250 Expert:innen, die Unternehmen bei digitaler Transformation, Finanz- und Controlling-Lösungen sowie regulatorischen Projekten unterstützen.

Als größter inhabergeführter IT-Dienstleister in Österreich sowie Südost- und Osteuropa beschäftigt die msg Plaut Gruppe insgesamt rund 750 Mitarbeitende an 14 Standorten in neun Ländern. Mit ihrem Beratungsansatz nach den Prinzipien des Digitalen Humanismus verbindet msg Plaut technologische Innovation mit humanistischen Werten. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen in den Schwerpunktbranchen Banken, Versicherungen, Manufacturing und Public und verfügt über starke SAP-Expertise, die es zu einem führenden Partner für CFOs und Finanzinstitutionen in Österreich und CEE macht. Mehr Informationen unter msg-plaut.at

Über msg4banking

msg4banking ist die Banking-spezifische Branchenlösung der msg group und bietet Banken und Finanzinstituten ein modulares Portfolio an Beratungs- und IT-Services. Der Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung bei Regulatorik, Digitalisierung und Business Transformation. Mit langjähriger Erfahrung in der Finanzindustrie begleitet msg4banking Banken bei der Umsetzung komplexer regulatorischer Anforderungen und der Entwicklung zukunftsfähiger Geschäftsmodelle.

Über Climcycle – ESG-Software GmbH

Die ESG-Software GmbH mit Sitz in Wien bietet mit Climcycle eine Standardsoftware SaaS-Lösung für ESG-Risiko Management, regulatorische Compliance und Daten Management. Das Unternehmen spezialisiert sich auf datenbasierte ESG-Lösungen für Banken, Finanzdienstleister und Industrieunternehmen. Mission ist es, Nachhaltigkeits- und Risikomanagementanforderungen durch Technologie effizient und regulatorisch sicher abzubilden.

