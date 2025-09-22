Teschl-Hofmeister empfing preisgekrönte Nachwuchsfloristin

St. Pölten (OTS) -

Kürzlich empfing Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister die talentierte Nachwuchsfloristin Lilli Heuer aus dem Betrieb Schick Blumenbinder, die beim Bundeslehrlingswettbewerb der Floristen 2025 Silber holte. Gold ging ebenfalls nach Niederösterreich: an Stella Larimar, die ihre Ausbildung im Lehrbetrieb Bonigl Gärtnerei & Floristik absolviert. Die beiden Jungfloristinnen setzten sich gegen 22 Mitbewerberinnen und Mitbewerber aus ganz Österreich durch.

„Unsere niederösterreichischen Jungfachkräfte sind top – das haben sie in der Vergangenheit schon viele Male unter Beweis gestellt. Das Erfolgsgeheimnis liegt in der dualen Ausbildung: praktische Ausbildung im Betrieb in Kombination mit dem theoretischen Wissen in den Schulen. Die tollen Erfolge von Stella Larimar und Lilli Heuer sind das Ergebnis harter Arbeit und ausgezeichneter Ausbildungsqualität an der Gartenbauschule Langenlois“, gratuliert Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

