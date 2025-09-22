Presse-Termine zur Eröffnung des VISTA Science Experience Centers am ISTA Campus in Klosterneuburg

Klosterneuburg (OTS) -

Anfang Oktober eröffnet das VISTA Science Experience Center in Klosterneuburg. Das neue Zentrum für Wissenschaftsvermittlung im Herzen des Campus des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) lädt dazu ein, Spitzenforschung hautnah zu erleben und auf ungewohnte Art und Weise kennen zu lernen. Die Eröffnung wird mit der Ausstellung „Science in the Making – Wie entsteht das Wissen von morgen?“ und einem dreitägigen Opening Festival bei freiem Eintritt von 3.-5. Oktober gefeiert.

PRESSE-PREVIEW mit Möglichkeit für Foto- & Film-Aufnahmen: VISTA Science Experience Center | Presse-Shuttle-Bus ab Schwedenplatz um 9:50

Gesprächspartner:innen: Gaia Novarino (Vizepräsidentin für Wissenschaftsvermittlung des ISTA), Christian Bertsch (Leitung des VISTA Science Experience Center), Christoph Reiter-Havlicek (Leiter Gebäudeverwaltung Landesregierung NÖ), Stephanie Kneissl (Kuratorin der Ausstellung Science in the Making – Wie entsteht das Wissen von morgen?). Im Anschluss Führung durch das Gebäude und die Ausstellung mit Möglichkeit für Foto & Film-Aufnahmen

Datum: 30.09.2025, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: VISTA Science Experience Center | Institute of Science and Technology Austria (ISTA)

Am Campus 1

3400 Klosterneuburg

Österreich

URL: https://www.vistascience.at/de/about/press/presse-preview-vsec

Presseöffentliche ERÖFFNUNGSZEREMONIE und Ribbon-Cutting mit politischen Vertreter:innen: VISTA Science Experience Center

Gesprächspartner:innen: Martin Hetzer (Präsident des ISTA), Gaia Novarino (Vizepräsidentin des ISTA), Christian Bertsch (Leitung des VISTA Science Experience Center), Stephan Pernkopf (Landeshauptfrau-Stellvertreter von Niederösterreich), Johanna Mikl-Leitner (Landeshauptfrau von Niederösterreich), Eva-Maria Holzleitner (Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung).

Datum: 02.10.2025, 09:15 Uhr

Art: Pressetermine

