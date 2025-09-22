  • 22.09.2025, 08:46:02
  • /
  • OTS0016

Familienbund: Weltkindertag - Kindergärten vor den Vorhang

Späteres Demokratieverständnis beginnt schon sehr früh

Wien/St. Pölten (OTS) - 

Demokratie und Erziehung gehören zusammen. Zum Weltkindertag ruft der Österreichische Familienbund Kindergärten dazu auf, ihre Projekte zur Förderung von Demokratieverständnis bei Kindern und Familien einzureichen und so zu zeigen, was es für spannende Initiativen in diesem Bereich gibt.

„Kindergärten leisten einen großen Beitrag, Talente und Potenziale der Kinder zu fördern. Demokratie lebt davon diese Potentiale auszuschöpfen. Darüber hinaus werden im Morgenkreis, bei interkulturellen Projekten oder beim Lernen von Streit- und Umgangskultur wichtige Werkzeuge für unsere Demokratie geübt“, betont Familienbund-Präsidentin Abg.z.NR Mag.a Johanna Jachs.

Der 21. September ist seit 1945 UN-Weltkindertag. „Für eine glückliche und friedliche Zukunft der Kinder brauchen wir eine funktionierende Demokratie“, so Johanna Jachs.

Unter allen Einsendungen werden Spiele und Bücherpakete verlost.

Einsendeschluss: 5. Mai 2026

Einsendungen bitte an: office@familienbund.at bzw.

Österreichischer Familienbund

Dr.-Karl-Renner-Promenade 8/3

A-3100 St. Pölten

Rückfragen & Kontakt

Familienbund Österreich
Marietheres Van Veen
Telefon: +43 6643824285
E-Mail: presse@familienbund.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FAM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright