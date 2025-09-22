Familienbund: Weltkindertag - Kindergärten vor den Vorhang

Wien/St. Pölten (OTS) -

Demokratie und Erziehung gehören zusammen. Zum Weltkindertag ruft der Österreichische Familienbund Kindergärten dazu auf, ihre Projekte zur Förderung von Demokratieverständnis bei Kindern und Familien einzureichen und so zu zeigen, was es für spannende Initiativen in diesem Bereich gibt.

„Kindergärten leisten einen großen Beitrag, Talente und Potenziale der Kinder zu fördern. Demokratie lebt davon diese Potentiale auszuschöpfen. Darüber hinaus werden im Morgenkreis, bei interkulturellen Projekten oder beim Lernen von Streit- und Umgangskultur wichtige Werkzeuge für unsere Demokratie geübt“, betont Familienbund-Präsidentin Abg.z.NR Mag.a Johanna Jachs.

Der 21. September ist seit 1945 UN-Weltkindertag. „Für eine glückliche und friedliche Zukunft der Kinder brauchen wir eine funktionierende Demokratie“ , so Johanna Jachs.

Unter allen Einsendungen werden Spiele und Bücherpakete verlost.

Einsendeschluss: 5. Mai 2026

Einsendungen bitte an: office@familienbund.at bzw.

Österreichischer Familienbund

Dr.-Karl-Renner-Promenade 8/3

A-3100 St. Pölten