- 22.09.2025, 08:38:03
- /
- OTS0015
Termine am 22. September in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
Wien (OTS) -
09.00 Uhr, 4. Wiener Gemeinderat (1., Rathaus). Livestream auf www.wien.gv.at
(Schluss)
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz Stadt Wien - Kommunikation und Medien,
Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK