BOKU: Einladung zum Pressegespräch "Wald im Klimawandel: Wie wir heute für die nächsten 100 Jahre planen"

Wien (OTS) -

In der Forstwirtschaft wird in Jahrhunderten gedacht. Wer Wälder aufforstet, pflegt oder erntet, arbeitet in Zyklen, die oft weit über ein Menschenleben hinausreichen. Forstwissenschaftler*innen stehen heute vor der Herausforderung, Entscheidungen zu treffen, deren Wirkung noch in 100 Jahren spürbar sein wird – und in einer Zeit, in der sich das Klima schneller verändert, als ein Baum wachsen kann.

Die BOKU ist ein Wald-Kompetenzzentrum und zählt national und international zu den führenden Akteuren in Forschung und Ausbildung rund um den Wald. Mit innovativen Strategien macht sie unsere Wälder widerstandsfähig gegen Klimawandel, Waldbrände und Wassermangel und sichert ihre vielfältigen Leistungen für Natur und Gesellschaft.



Doch wie gelingt es, Wälder fit zu machen für höhere Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster? Welche Baumarten und genetischen Ressourcen garantieren stabile Waldbestände? Wie bewahren wir die Artenvielfalt trotz sich wandelnder Lebensräume? Und wie gelingt CO₂-Bindung mit einer nachhaltigen Nutzung des Rohstoffs?

Anlässlich dieser drängenden Fragen – und zum 150-jährigen Jubiläum des Forstwirtschaftsstudiums an der BOKU – lädt die BOKU University herzlich zum



Pressegespräch

Wald im Klimawandel: Wie wir heute für die nächsten 100 Jahre planen

Expert*innen diskutieren Lösungswege

Zeit: 29. September 2025, 10 Uhr

Ort: Ilse-Wallentin-Haus, BOKU University

Peter-Jordan-Straße 82, 1180 Wien



Podium



Univ. Prof.in MMag.a Dr.in Eva Schulev-Steindl, LL.M.

Rektorin, BOKU University

Univ.Prof. DI Dr. DDr.h.c. Hubert Hasenauer

Leiter des Instituts für Waldbau, Department für Ökosystemmanagement, Klima und Biodiversität, BOKU University

DI Jana Pirolt

Land&Forst Betriebe Österreich

DI Roland Kautz

Leiter Unternehmensentwicklung-Kommunikation, Österreichische Bundesforste AG

DI Willibald Ehrenhöfer

Landesrat für Wirtschaft, Arbeit, Finanzen, Wissenschaft und Forschung, Land Steiermark

DI Elfriede Moser

Sektionschefin Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft

Ab 11 Uhr präsentieren 7 Forstwissenschafts-Dissertant*innen ihre aktuellen Forschungsthemen in 3-Minuten-Pitches

Effiziente Waldverjüngung durch Saatgutprognosen : Effiziente Waldverjüngung ( DI Iris Oberklammer)

: Effiziente Waldverjüngung ( Smarter Lebensretter im Wald : Sicherheit bei Holzernte ( DI. Dr. Ferdinand Hönigsberger )

Sicherheit bei Holzernte ( ) Biologische Bekämpfung des Götterbaums : Ailantex® als Lösung? ( DI Benjamin Dauth )

Ailantex® als Lösung? ( ) Drohnen-gestütztes Laserscanning : 3D-Analyse von Waldstrukturen ( Klara Burger )

: 3D-Analyse von Waldstrukturen ( ) Diversität & Gender Equality : Perspektiven im österreichischen Forstsektor ( DI Barbara Öllerer)

: Perspektiven im österreichischen Forstsektor ( Wolf in Österreich: Lebensraum- & Konfliktmodell (Jörg Fabian Knufinke, MSc.)

Lebensraum- & Konfliktmodell (Jörg Fabian Knufinke, MSc.) Genetische Grundlagen der Libanon-Zeder: Klimafitte Aufforstung (DI Lena Griebeling)