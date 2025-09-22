- 22.09.2025, 08:38:02
BOKU: Einladung zum Pressegespräch "Wald im Klimawandel: Wie wir heute für die nächsten 100 Jahre planen"
Am 29. September 2025 um 10 Uhr an der BOKU University
In der Forstwirtschaft wird in Jahrhunderten gedacht. Wer Wälder aufforstet, pflegt oder erntet, arbeitet in Zyklen, die oft weit über ein Menschenleben hinausreichen. Forstwissenschaftler*innen stehen heute vor der Herausforderung, Entscheidungen zu treffen, deren Wirkung noch in 100 Jahren spürbar sein wird – und in einer Zeit, in der sich das Klima schneller verändert, als ein Baum wachsen kann.
Die BOKU ist ein Wald-Kompetenzzentrum und zählt national und international zu den führenden Akteuren in Forschung und Ausbildung rund um den Wald. Mit innovativen Strategien macht sie unsere Wälder widerstandsfähig gegen Klimawandel, Waldbrände und Wassermangel und sichert ihre vielfältigen Leistungen für Natur und Gesellschaft.
Doch wie gelingt es, Wälder fit zu machen für höhere Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster? Welche Baumarten und genetischen Ressourcen garantieren stabile Waldbestände? Wie bewahren wir die Artenvielfalt trotz sich wandelnder Lebensräume? Und wie gelingt CO₂-Bindung mit einer nachhaltigen Nutzung des Rohstoffs?
Anlässlich dieser drängenden Fragen – und zum 150-jährigen Jubiläum des Forstwirtschaftsstudiums an der BOKU – lädt die BOKU University herzlich zum
Pressegespräch
Wald im Klimawandel: Wie wir heute für die nächsten 100 Jahre planen
Expert*innen diskutieren Lösungswege
Zeit: 29. September 2025, 10 Uhr
Ort: Ilse-Wallentin-Haus, BOKU University
Peter-Jordan-Straße 82, 1180 Wien
Podium
Univ. Prof.in MMag.a Dr.in Eva Schulev-Steindl, LL.M.
Rektorin, BOKU University
Univ.Prof. DI Dr. DDr.h.c. Hubert Hasenauer
Leiter des Instituts für Waldbau, Department für Ökosystemmanagement, Klima und Biodiversität, BOKU University
DI Jana Pirolt
Land&Forst Betriebe Österreich
DI Roland Kautz
Leiter Unternehmensentwicklung-Kommunikation, Österreichische Bundesforste AG
DI Willibald Ehrenhöfer
Landesrat für Wirtschaft, Arbeit, Finanzen, Wissenschaft und Forschung, Land Steiermark
DI Elfriede Moser
Sektionschefin Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Ab 11 Uhr präsentieren 7 Forstwissenschafts-Dissertant*innen ihre aktuellen Forschungsthemen in 3-Minuten-Pitches
- Effiziente Waldverjüngung durch Saatgutprognosen: Effiziente Waldverjüngung (DI Iris Oberklammer)
- Smarter Lebensretter im Wald: Sicherheit bei Holzernte (DI. Dr. Ferdinand Hönigsberger)
- Biologische Bekämpfung des Götterbaums: Ailantex® als Lösung? (DI Benjamin Dauth)
- Drohnen-gestütztes Laserscanning: 3D-Analyse von Waldstrukturen (Klara Burger)
- Diversität & Gender Equality: Perspektiven im österreichischen Forstsektor (DI Barbara Öllerer)
- Wolf in Österreich: Lebensraum- & Konfliktmodell (Jörg Fabian Knufinke, MSc.)
- Genetische Grundlagen der Libanon-Zeder: Klimafitte Aufforstung (DI Lena Griebeling)
