FW-Gadermayr: Von ÖVP-WB geführte Wirtschaftskammer verkauft Rohrkrepierer als „großen Wurf“!

Wien/Linz (OTS) -

„Die von der ÖVP-Wirtschaftsbund geführte Wirtschaftskammer (WK) feiert sich schon wieder für einen angeblichen Erfolg, doch in Wahrheit ist es ein klassischer Rohrkrepierer“, kritisiert Georg Gadermayr von der Freiheitlichen Wirtschaft OÖ die aktuelle Jubelmeldung rund um die NoVA-Befreiung für Pick-ups.

Tatsache ist: Kein einziger Betrieb profitiert wirklich!

Die von der Regierung und WK verkündete „große Lösung“ ist so eng geschnürt, dass sie in der Praxis ins Leere läuft. Allrad und Doppelkabine reichen eben nicht – zusätzliche Ausschlusskriterien wie Ausstattungsmerkmale machen die Befreiung de facto unmöglich.

„Anstatt Betriebe tatsächlich zu entlasten, wird mit Schlagzeilen Politik gemacht. Währenddessen zahlen Handwerker und Unternehmer weiter kräftig drauf“, so der freiheitliche Fachverbandssprecher des KFZ-Handels Gadermayr .

„Es braucht endlich Ehrlichkeit statt Scheinlösungen. Wer von einem großen Wurf spricht, muss den Betrieben echte Entlastung liefern – nicht PR-Meldungen ohne Wirkung“, so Gadermayr abschließend.