Premiere: WASTEland von Claudia Bosse im Eröffnungsprogramm des neuen Tanzquartier Wien

Am 24. September um 18:00 feiert die multisensorische Arbeit der Künstlerin und Choreografin Claudia Bosse Premiere im 10. Bezirk. WASTEland eröffnet das Programm des neuen Tanzquartier Wien mit einer raumgreifenden Choreografie auf einer 2500 m² großen Brachfläche im Stadtentwicklungsgebiet hinter dem Wiener Hauptbahnhof.

Bosse erforscht choreografisch die Transformation und Fragilität urbaner Landschaften.

Kooperation, Konflikt und Koexistenz – WASTEland entsteht in einem Raum zwischen Verfall und Möglichkeit. Seit März 2025 erprobt Claudia Bosse gemeinsam mit den Tänzer*innen Su Huber, Lucia Mauri, Carla Rihl, Marcela San Pedro und Lena Schattenberg Rituale für eine andere Welt auf dem ungeschützten Areal mit seinen mehr-als-menschlichen Bewohner*innen und auf den Trümmern des ehemaligen Frachtenbahnhofs.

WASTEland lädt ein zu einer porös-präzisen Choreografie, geisterhaft aufgespannt durch den Organismus von fünf Tänzer*innen und der Klangfülle der Stadt sowie den Sounds von Günther Auer, die uns über das Taktile in die Dämmerung führen.

Von 25. bis 27. September um 18:00 finden weitere Vorstellungen statt, am 28. September um 15:00 eine erweiterte Version.