Starkes Halbjahresergebnis 2025 trotz herausfordernder Rahmenbedingungen

Wien (OTS) -

Die ViennaEstate Immobilien AG blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2025 zurück und unterstreicht damit ihre Position als verlässlicher Partner am österreichischen Immobilienmarkt.

Trotz eines weiterhin anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds im Immobilienbereich erzielt die ViennaEstate ein Halbjahresergebnis von 2,2 Millionen Euro nach Steuern (Vorjahr 1,9 Millionen Euro nach Steuern). Die positive Entwicklung zeigt sich auch in der Eigenkapitalquote, die mit über 38% auf solidem Niveau liegt. Besonders hervorzuheben ist, dass die ViennaEstate wiederholt die verzinslichen Fremdmittel reduzieren konnte und damit die Finanzstruktur weiter nachhaltig verbessert hat.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2025: Herausforderungen und Chancen

Österreich kehrt nur sehr langsam auf den Wachstumspfad zurück. Nach zweijähriger Rezession erwartet die Österreichische Nationalbank für das Gesamtjahr 2025 ein leichtes Wachstum von 0,3%, die Prognose für 2026 liegt bei moderaten 0,8% BIP-Wachstum. Die Insolvenzwelle hält weiter an und verzeichnet im ersten Halbjahr einen Anstieg von 6% gegenüber dem Vorjahr. Die Arbeitslosigkeit steigt spürbar. Die Inflation liegt per Ende August 2025 bei 4,1% und damit deutlich über der Inflation im Euroraum von 2,1%. Diese Entwicklungen stellen die Branche vor Herausforderungen, bieten aber auch Chancen für innovative und solide aufgestellte Unternehmen.

Immobilienmarkt: Steigende Nachfrage bei Eigentum und Miete

Im Immobilienbereich zeigt sich ein sanfter Anstieg bei der Neukreditvergabe (+5,2% per Ende Juli 2025). Mit 8.863 baubewilligten Wohnungen im ersten Quartal 2025 gibt es erste positive Signale, auch wenn das Niveau historisch niedrig bleibt. Die Nachfrage im Eigentumsbereich steigt nur leicht, während die Nachfrage nach Mietwohnungen weiterhin hoch ist. Ob die ersten positiven Signale am Immobilienmarkt auch wirklich eine nachhaltige Besserung bringen, muss sich erst beweisen. Auch wirken neue regulatorische Vorgaben nicht unterstützend. Das Team der ViennaEstate beobachtet den Markt sehr genau. Durch gezielte interne Projekte und neue Kooperationen mit Banken wird die Position des Unternehmens weiter gestärkt.

Ministerrat beschließt neues Mietpaket

Durch das neue Gesetz wird erstmals in die Preise ungeregelter Mieten eingegriffen. Das neue Mieten-Wertsicherungsgesetz blendet jedoch eine Seite der Realität aus: die Situation der Immobilien-Eigentümer*innen. Während die öffentliche Debatte fast ausschließlich Mieter*inneninteressen betont, bleibt unberücksichtigt, dass Vermietung mit erheblichen Kosten verbunden ist – von Instandhaltung über Sanierungen bis zu gesetzlichen Auflagen. Eigentümer*innen sind keine pauschalen Profiteure, sondern tragen reale Belastungen. Die Mietdeckelung schwächt zudem die Bauwirtschaft: Investitionen werden verschoben, Sanierungen gestoppt oder erst gar nicht begonnen, Aufträge gehen verloren – mit Folgen für Handwerk, Arbeitsplätze und Klimaziele.

Über die ViennaEstate Gruppe

Die ViennaEstate Gruppe mit ihren 50 Mitarbeiter*innen blickt auf eine mittlerweile achtzehnjährige Firmengeschichte zurück. Das Unternehmen verfügt über 1,2 Milliarden Euro an Assets under Management und bietet gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften die gesamte Wertschöpfungskette von Asset Management, über klassische Immobilienverwaltung und Maklerwesen bis hin zu bautechnischen Sonderdienstleistungen an. Das ganzheitliche Geschäftsmodell umfasst alle Aktivitäten des Immobilienmanagements – vom Investment über die Entwicklung und den Handel bis hin zur Strukturierung, Finanzierung und laufenden Bewirtschaftung.

Besuchen Sie auch unsere neue barrierefreie Webseite unter https://www.viennaestate.com.

ViennaEstate @ Social Media:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/viennaestate-immobilien

Instagram: https://www.instagram.com/viennaestate/

TikTok: https://www.tiktok.com/@vienna.estate