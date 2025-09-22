EUROPTEN erhält von APG Großauftrag für zwei Baulose zur Generalerneuerung der 220-kV-Leitung Wagrain – Weißenbach

Wien (OTS) -

Das Gesamtprojekt erstreckt sich vom Umspannwerk Wagrain in Salzburg bis zum Umspannwerk Weißenbach in der Steiermark und hat eine Trassenlänge von 73,2 km. Die Trasse ist Teil der Ennstalleitung, die eine wichtige Verbindung von Ost- und Westösterreich darstellt.

Die Umsetzung wird im Zeitraum von Mitte 2026 bis Frühjahr 2028 erfolgen. In einem ersten Schritt werden die Bestandsleitung und die Bestandsmasten demontiert. In Folge werden in beiden Baulosen 90 Maste auf rd. 32 km Leitungslänge in der gleichen Trasse errichtet. Die Leitung wird zukünftig mit zwei Systemen als 2er-Bündel, einem Erdseil und einem Lichtwellenleiter ausgeführt.

Die Ennstalleitung wurde ursprünglich im Jahr 1949 erbaut und wird nun nach mehr als 70 Jahren Betriebsdauer einer umfassenden Modernisierung unterzogen, um die Energieversorgung auch künftig zu gewährleisten.

Mit der Erneuerung wird eine zentrale Investition in die österreichische Strominfrastruktur getätigt, um die Netzsicherheit und Versorgungskontinuität langfristig zu sichern.

Durch die langjährige Zusammenarbeit und den Erhalt dieses Auftrages wird das Vertrauen von APG in das technische Know-how und die Ausführung der Arbeiten von EUROPTEN bekräftigt. Das Unternehmen ist stolz darauf, einen Beitrag zum Ausbau nachhaltiger Stromversorgung und zur Erreichung der Klimaziele in Österreich zu leisten und freut sich auf die Umsetzung dieses wichtigen Projektes. Gemeinsam mit unseren Kunden gestalten wir die Energiewende.

Die EUROPTEN-Gruppe ist ein europaweit anerkannter Spezialist im Leitungsbau, mit Dienstleistungen in den Bereichen Freileitungsbau im Hochspannungsbereich sowie Fahrleitungsbau für Eisenbahnen.