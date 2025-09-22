Bundesheer beim 24. Tag des Sports

Wien (OTS) -

Am 20. September besuchte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner den 24. Tag des Sports. Der Heldenplatz verwandelte sich in eine große Bühne für Österreichs Sporthelden und wurde zu einem Ort der Bewegung und Begegnung. Das Österreichische Bundesheer war mit einem Bewegungsparcours und vielen Sportstars vertreten. Zudem gab es die Möglichkeit neue Sportarten auszuprobieren und die Sportstars hautnah zu erleben.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zeigte sich stolz: „Die Leistungen unserer Heeressportlerinnen und -sportler unterstreichen das Engagement unseres Heeressportzentrums. Sport verbindet und unsere Sportler sind Botschafter für Kameradschaft, Teamgeist und Disziplin. Sie inspirieren Menschen weit über den Sport hinaus. Mit dem Military Sport Award honorieren wir die gezeigten Leistungen der letzten Saison und wollen die Sportler anspornen auch in der kommenden Saison wieder Bestleistungen zu beweisen.“

Als Hauptattraktion fand die Verleihung des Military Sports Award statt, bei der die erfolgreichsten Heeressportlerinnen und Heeressportler für die Leistungen der abgelaufenen Saison in 7 Kategorien ausgezeichnet wurden.

Gewinner Military Sports Award:

Sportler: Zgf Bernhard Reitshammer - Schwimmen

Sportlerin: Zgf Sofia Polcanova - Tischtennis

Aufsteiger: Kpl Enzo Diessl - Leichtathletik

Aufsteigerin: Kpl Elena Dengg - Judo

Behindertensportlerin: Kpl Katrin Neudolt - Badminton

Behindertensportler: Kpl Johannes Aigner mit seinem Guide Gfr Nico Haberl - Para-Ski- Alpin

Mannschaft/Team: Zgf Anna-Maria Alexandri, Zgf Eirini-Marina Alexandri - Artistic Schwimmen

Das Heeressportzentrum fördert mit seinen elf Heeres-Leistungssportzentren seit 1962 den österreichischen Leistungssport. Jährlich sind bis zu 495 Personen, davon 20 im Behindertensport, Teil des Förderprogramms des Heeressports. Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen Spielen sowie Europa- und Weltmeisterschaften. Die Athletinnen und Athleten des Bundesheeres haben bereits in der Vergangenheit zahlreiche Erfolge und Medaillen für Österreich erzielt.