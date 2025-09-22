  • 22.09.2025, 04:48:32
Phemex führt On-Chain Earn ein, um das Staking zu rationalisieren und die Kapitaleffizienz zu verbessern

Apia, Samoa (OTS) - 

Phemex, die effizienteste Kryptobörse, gab die Einführung von On-Chain Earn bekannt, einem neuen Staking-Service, der Proof-of-Stake-Belohnungen direkt in die Plattform integriert. Die Einführung von On-Chain Earn stellt eine bedeutende Erweiterung des Vermögensverwaltungsprodukts Phemex Earn dar und bietet Nutzern einen optimierten Mechanismus, um wettbewerbsfähige Renditen auf Vermögenswerte wie ETH und SOL zu erzielen, ohne in externen Wallets oder dezentralen Anwendungen zu navigieren.

Durch die Integration von Staking-Protokollen in Phemex verbessert On-Chain Earn die Kapitalnutzung für Kunden: Die Vermögenswerte verbleiben auf einem einheitlichen Konto, die Belohnungen werden transparent verteilt, und die Liquidität wird gemäß den Regeln der einzelnen Netze erhalten. Dadurch wird der traditionell fragmentierte Prozess zu einem effizienten, sicheren und benutzerfreundlichen Erlebnis.

Als Teil der Einführung führt Phemex einen exklusiven ETH-Pool ein. Zusätzlich zum Erhalt von ETH-Staking-Belohnungen über wstETH sammeln die Teilnehmer dieses Pools automatisch Mellow-Punkte und Symbiotic-Punkte, die voraussichtlich für zukünftige Projekt-Airdrops qualifiziert sind. Dies bietet Nutzern ein Potenzial, das über die Standard-Einsatzrenditen hinausgeht und das Angebot von Phemex auf dem Markt weiter differenziert.

Die wichtigsten Vorteile:

  • Wettbewerbsfähige Stacking-Erträge aus unterstützten Protokollen
  • Abstecken mit einem Klick und ohne zusätzliche Einrichtung
  • Flexibles Unstaking im Einklang mit Blockchain-Bedingungen
  • Institutioneller Schutz mit transparenter Prämienverfolgung

Federico Variola, Geschäftsführer von Phemex, kommentierte: „On-Chain Earn wurde entwickelt, um die Effizienz zu maximieren, mit der Nutzer ihre Anlagen einsetzen. Anstatt in verschiedenen Wallets und Plattformen zu navigieren, können die Kunden nun direkt bei Phemex verdienen und behalten dabei die Übersicht und Kontrolle. Dies spiegelt unseren Anspruch wider, die effizienteste Börse zu sein, die Händlern und Anlegern hilft, ihr Kapital nahtlos über verschiedene Produkte hinweg einzusetzen und dabei den größtmöglichen Wert aus ihrem Vermögen zu schöpfen."

Mit On-Chain Earn stärkt Phemex sein Vermögensverwaltungsangebot neben dem Spot- und Futures-Handel. In der zweiten Phase der Einführung wird der Dienst auf weitere Netze und Anlagen ausgeweitet, sodass Nutzer eine noch größere Auswahl haben, wie sie Kapital verdienen und verwalten können.

Informationen zu Phemex

Phemex wurde 2019 gegründet und ist die effizienteste Kryptobörse, der über 6 Millionen Trader weltweit vertrauen. Die Plattform bietet Spot- und Derivatehandel, Copy Trading sowie Vermögensverwaltungsprodukte, die nahtlose Funktionalität mit institutioneller Sicherheit verbinden. Phemex ist für seine Zuverlässigkeit und Innovationskraft bekannt und zeichnet sich dadurch aus, dass es in einer Branche, in der Vertrauen von entscheidender Bedeutung ist, den Fokus auf Benutzererfahrung und Transparenz legt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://phemex.com/

Rückfragen & Kontakt

media@phemex.com

