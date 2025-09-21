Team Bürgermeisterin Birgit Petross ist stärkste Kraft in Vösendorf

St. Pölten (OTS) -

Das Team Bürgermeisterin Birgit Petross hat bei der Neuwahl des Gemeinderats in Vösendorf 34 Prozent der Stimmen geholt und damit trotz der erwarteten Verluste den ersten Platz erreicht.

Bürgermeisterin Birgit Petross: „Vösendorf hat eine herausfordernde Zeit hinter sich. Aber gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, nicht davonzulaufen, sondern Verantwortung zu übernehmen. Genau das haben mein Team und ich getan. Unsere Bürgerinnen und Bürger haben entschieden, dieses Ergebnis gilt es zu akzeptieren. Ich sage allen, die uns trotz schwieriger Rahmenbedingungen das Vertrauen ausgesprochen haben, ein aufrichtiges Danke! Jetzt gilt es, gemeinsam nach vorne zu schauen und gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft anzupacken – dazu lade ich alle politischen Kräfte ein.“

VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner betont: „Ich gratuliere Bürgermeisterin Birgit Petross zum ersten Platz. Durch die Vorzeichen dieser Wahl wurde sie gemeinsam mit ihrem Team vor besondere Herausforderungen gestellt. Umso bemerkenswerter ist dieses Wahlergebnis trotz der erwartbaren Verluste. Deshalb gilt es nun, Verantwortung zu übernehmen und entstandene Gräben zu schließen. Die Vösendorferinnen und Vösendorfer haben sich für eine verantwortungsvolle und zukunftsorientierte Politik der Verlässlichkeit und Bürgernähe ausgesprochen, die nur durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gelingen kann.“