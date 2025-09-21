  • 21.09.2025, 14:03:02
  • /
  • OTS0030

Schallmeiner/Grüne zu Schumann: Endlich umsetzen statt nur ankündigen

Seit Monaten wird eine Fortsetzung von „Gesund aus der Krise“ versprochen – geliefert wurde bis heute nichts

Wien (OTS) - 

„Gesundheitsministerin Schumann sagt das eine, die Realität ist eine andere. Während sie heute erneut betont, wie wichtig der Regierung die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sei und eine Fortsetzung des Programms ‚Gesund aus der Krise‘ ankündigt, suchen Betroffene seit Juni 2025 vergeblich nach Hilfe“, kritisiert der grüne Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner die heutigen Aussagen der Ministerin in der Pressestunde.

„Seit Monaten gibt es keine Behandlungsplätze und keine Kapazitäten. Ministerin Schumann soll endlich handeln, statt nur zu versprechen. Von bloßen Ankündigungen haben Kinder und Jugendliche im ganzen Land nämlich nichts“, so Schallmeiner weiter.

„Gesund aus der Krise“ sei eine wichtige und sinnvolle Initiative, um Kindern und Jugendlichen österreichweit eine möglichst niederschwellige psychosoziale Versorgung ohne lange Wartezeiten zu ermöglichen. Doch trotz mehrfacher Ankündigungen der Fortsetzung seien seit dem 17. Juni 2025 keine Behandlungsplätze mehr verfügbar. Betroffene würden somit seit über drei Monaten im Stich gelassen – eine Vorgehensweise, die die Grünen bereits wiederholt kritisiert haben.

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright