Schallmeiner/Grüne zu Schumann: Endlich umsetzen statt nur ankündigen

Wien (OTS) -

„Gesundheitsministerin Schumann sagt das eine, die Realität ist eine andere. Während sie heute erneut betont, wie wichtig der Regierung die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sei und eine Fortsetzung des Programms ‚Gesund aus der Krise‘ ankündigt, suchen Betroffene seit Juni 2025 vergeblich nach Hilfe“, kritisiert der grüne Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner die heutigen Aussagen der Ministerin in der Pressestunde.

„Seit Monaten gibt es keine Behandlungsplätze und keine Kapazitäten. Ministerin Schumann soll endlich handeln, statt nur zu versprechen. Von bloßen Ankündigungen haben Kinder und Jugendliche im ganzen Land nämlich nichts“, so Schallmeiner weiter.

„Gesund aus der Krise“ sei eine wichtige und sinnvolle Initiative, um Kindern und Jugendlichen österreichweit eine möglichst niederschwellige psychosoziale Versorgung ohne lange Wartezeiten zu ermöglichen. Doch trotz mehrfacher Ankündigungen der Fortsetzung seien seit dem 17. Juni 2025 keine Behandlungsplätze mehr verfügbar. Betroffene würden somit seit über drei Monaten im Stich gelassen – eine Vorgehensweise, die die Grünen bereits wiederholt kritisiert haben.