REMINDER: AVISO: Doorstep nach Arbeitsgespräch mit griechischem Migrationsminister

Doorstep mit Innenminister Gerhard Karner und griechischem Migrations- und Asylminister Athanasios Plevris am 22. September 2025, 11 Uhr, Innenministerium

Wien (OTS) - 

Innenminister Gerhard Karner trifft am 22. September 2025 den griechischen Migrations- und Asylminister Athanasios Plevris zu einem Arbeitsgespräch. Beraten wird unter anderem zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität, zum robusten EU-Außengrenzschutz und zur aktuellen Migrationslage in Europa. Im Anschluss an das Arbeitsgespräch findet ein Doorstep mit Innenminister Karner und Migrationsminister Plevris statt.

Wann: Montag, 22. September 2025, 11 Uhr

Wo: Festsaal, Innenministerium, Herrengasse 7, 1010 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig.

Akkreditierungs-Link:
https://tinyurl.com/4n87d7ex

