SPÖ-Seltenheim: SPÖ ist Garant, dass Arbeitnehmer*innen länger im Erwerbsleben bleiben können

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim begrüßt das von Sozialministerin Korinna Schumann in der ORF-Pressestunde vorgeschlagene Anreizmodell zur Anhebung der Beschäftigung älterer Personen. „Auch Arbeitgeber müssen ihren Beitrag leisten und älteren Arbeitnehmer*innen eine Chance auf einen Arbeitsplatz geben. Ein Anreizsystem ist daher richtig und sinnvoll und eine weitere Maßnahme, das faktische Pensionsantrittsalter an das gesetzliche anzunähern. Und das ist unser klares Ziel“, so Seltenheim, der betont: „Mit der SPÖ wird es keine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters geben. Darauf können sich die Menschen verlassen.“ ****

Die SPÖ in der Regierung sei der Garant dafür, dass Arbeitnehmer*innen länger gesund im Erwerbsleben bleiben können. „Bevor wir überhaupt über eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters diskutieren, müssen die Menschen das aktuelle Antrittsalter gesund erreichen können. Mit der Teilpension und der Aktion 55Plus haben wir bereits wichtige Schritte gesetzt, um die Lücke zwischen faktischem und gesetzlichem Pensionsantrittsalter zu verringern. Ein Anreizsystem für Unternehmen, ihre älteren Beschäftigten zu halten oder neue einzustellen, ist ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung“, so Seltenheim, und abschließend: „Wir sorgen für Zuversicht und eröffnen Perspektiven für ältere Arbeitnehmer*innen.“ (Schluss) lw