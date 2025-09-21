  • 21.09.2025, 11:04:02
  • /
  • OTS0020

GRAS begrüßt Einführung des Students at Risk Programms: "Wichtig, damit Studierende Krieg und Repression entkommen können"

Die GRAS begrüßt die Implementierung des Students at Risk Programms in Österreich, das gefährdeten und geflüchteten Studierenden die Fortsetzung ihres Studiums ermöglicht.

Wien (OTS) - 

Durch das Students at Risk-Programm (StAR) soll gefährdeten und geflüchteten Studierenden die Fortsetzung ihrer akademischen Laufbahn in Österreich ermöglicht werden und diese mit einem Stipendium von 1200 Euro monatlich unterstützt werden. Das Programm, das auch auf langjähriges Engagement der Grünen & Alternativen Student_innen (GRAS) zurückgeht und in Zusammenarbeit von BMFWF, OeAD und ÖH erarbeitet wurde, stellt einen bedeutenden Fortschritt für internationale Bildungsgerechtigkeit und den Schutz demokratischer Grundwerte dar.

Viktoria Kudrna, für die GRAS im Vorsitzteam der ÖH-Bundesvertretung, betont: "Die Implementierung des Students At Risk Programms bedeutet einen großen Schritt für die breite Zugänglichkeit von Bildung und setzt ein klares Zeichen für den Schutz jener Studierenden, welche von Krieg, Verfolgung oder politischer Repression betroffen sind. Weltweit sehen sich insbesondere Frauen mit erheblich größeren Hürden im Zugang zu Bildung konfrontiert".

In Norwegen und Deutschland wurden Initiativen wie der Students at Risk Fonds bereits erfolgreich umgesetzt. Studierenden soll in Österreich, nun ein sicheres Fortsetzen des Studiums ermöglicht werden, wenn in den Herkunftsländern der Zugang zu Bildung verwehrt wird und politische Verfolgung, Repression oder Krieg ein Studium verunmöglicht hatte. Die GRAS hat sich seit Jahren für die Einführung dieses Programms eingesetzt und ist erfreut, dass nun ein Durchbruch auf Grund des Engagements erzielt werden konnte.

Sarah Rossmann, ehemalig ÖH-Vorsitzende_r, erklärt: "Die Verweigerung des Zugangs zu Universitäten ist ein repressives Werkzeug, welches Studierenden effektiv ihr Recht auf Bildung nimmt und stellt damit eine brandgefährliche antidemokratische Maßnahme dar. Es ist von elementarer Bedeutung, dass dieser Entwicklung entgegengewirkt wird und den Betroffenen ihre Autonomie und Sicherheit gewährleistet wird".

Laura Reppmann, für die GRAS Referentin für Internationale Angelegenheiten in der ÖH-Bundesvertretung, ergänzt: "Students At Risk soll Studierende weltweit unterstützen und ihnen eine Chance geben, ihren Bildungsweg in Österreich fortzuführen. Gerade in den letzten Monaten mussten wir beobachten, wie katastrophal die humanitäre Lage in Gaza, dem Iran oder Afghanistan ist und wie der Zugang zu Bildung systematisch in Ländern wie Belarus eingeschränkt wird. Durch das Students At Risk Programm soll 50 Studierenden im Jahr nun ermöglicht werden, ihr Studium in Österreich sicher abzuschließen”.

Weitere Informationen:
www.oeh.ac.at/service/foerdertoepfe/students-at-risk und unter oead.at/students-at-risk-austria sowie oead.at/students-at-risk-austria-faqs.

Rückfragen & Kontakt

Grüne & Alternative Student_innen
Telefon: +43 67763405645
E-Mail: presse@gras.at
Website: https://www.gras.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GRA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright