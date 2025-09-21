Gödl: „Strikter Kurs der Volkspartei schlägt sich in weiterem Rückgang von Asylanträgen nieder“

Wien (OTS) -

„Der strikte Kurs der Volkspartei schlägt sich in einem weiteren Rückgang von Asylanträgen nieder. Von Jänner bis August wurden heuer insgesamt 11.622 Asylanträge gestellt – das sind um 32 Prozent weniger Anträge als im selben Zeitraum des Vorjahres. Der Trend der sinkenden Antragszahlen setzt sich nachhaltig fort und ist wesentlich auf die harte Arbeit von Innenminister Gerhard Karner zurückzuführen. Die Zahlen zeigen: Der Mix aus dem konsequenten Kampf gegen die Schlepper, verschärfte Integrationsmaßnahmen und einer restriktiven Abschiebepolitik wirkt und sorgt für geordnete Verhältnisse im Asylwesen“, so der Sicherheitssprecher der Volkspartei, Ernst Gödl.

„Für uns sind die aktuellen Asylzahlen nicht nur eine Bestätigung, sondern ein klarer Auftrag, unseren strikten Kurs konsequent fortzusetzen. Priorität hat es nun, Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan zum Standard zu machen und eine authentische Interpretation der Menschenrechtskonvention vor dem EGMR zu erwirken. Auch wenn Linke und Rechte Kritik üben und versuchen, uns Steine in den Weg zu legen: Für die Volkspartei mit Bundeskanzler Christian Stocker steht das Wohl der Menschen in Österreich an erster Stelle und es darf 0 Prozent Toleranz für jene geben, die unsere Gesellschaft gefährden. Wir werden daher alle Mittel ergreifen, die notwendig sind, um die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher weiter zu gewährleisten – auch Gespräche mit Beamten aus Afghanistan “, so Gödl abschließend.