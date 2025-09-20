Hergovich/Zwander: Herzliche Gratulation an Max Lercher und Daniel Fellner

St. Pölten (OTS) -

Die SPÖ Niederösterreich gratuliert Max Lercher, der heute in der Steiermark zum neuen Landesparteivorsitzenden gewählt wurde, sowie Daniel Fellner, der in Kärnten einige Zeit später zum Landesparteivorsitzenden gewählt wurde.

„Max Lercher bringt als langjähriger Kämpfer für die Sozialdemokratie ebenso viel Erfahrung wie Leidenschaft in seine neue Funktion in der Steiermark ein. Seine Wahl ist ein starkes Signal für die Zukunft der steirischen Sozialdemokratie“, erklären SPÖ NÖ-Landesparteivorsitzender Sven Hergovich und Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander.

„Mit Daniel Fellner übernimmt ein erfahrener Landesrat die Führung in Kärnten. Der tief verwurzelte, bodenständige und kluge Politiker setzt den erfolgreichen Weg der SPÖ Kärnten fort. Wir wünschen ihm alles Gute für seine neue Aufgabe“, so Hergovich und Zwander weiter.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg – für eine starke, solidarische und zukunftsorientierte SPÖ in allen Bundesländern.“