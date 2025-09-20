  • 20.09.2025, 16:13:03
SPÖ-Kärnten 4: Daniel Fellner zum neuen Parteivorsitzenden gekürt!

Daniel Fellner mit 96,39 Prozent an die SPÖ-Spitze in Kärnten gewählt.

Villach 

Der Lavanttaler Daniel Fellner ist der neue Parteivorsitzende der SPÖ-Kärnten. „Ich bin überwältigt“, so der neue Kärntner SPÖ-Chef in einem ersten Statement.

An einem denkwürdigen Landesparteitag der SPÖ-Kärnten übergab der langjährige SPÖ-Chef Peter Kaiser das Zepter an den neuen Landesparteivorsitzenden Daniel Fellner. Die Wahlen im Congress Center Villach zeichneten ein klares Bild: 96,39 Prozent der gültigen Stimmen für Daniel Fellner lautete das Auszählungsergebnis, Gegenkandidat Wolfgang Rami wählten 3,61 Prozent.

Mit emotionalen Worten bedankte sich Daniel Fellner bei allen Genossinnen und Genossen. „Ich bin überwältigt und glücklich! Und jetzt, liebe Freundinnen und Freunde, heißt es Ärmel hochkrempeln – gemeinsam packen wir´s an!“

Am Ende des Landesparteitages stellte Fellner den Landesparteivorstand der SPÖ vor.

Aktuelle Fotos vom Parteitag finden Sie unter https://kaernten.spoe.at/lpt2025

