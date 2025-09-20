FSG-Muchitsch gratuliert neu gewählten SPÖ-Spitzen in Kärnten und der Steiermark

Wien (OTS) -

Josef Muchitsch, Bundesvorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen (FSG), gratuliert herzlich den neu gewählten SPÖ-Landesparteivorsitzenden Max Lercher in der Steiermark und Daniel Fellner in Kärnten. In Zeiten voller Herausforderungen steht die Sozialdemokratie fest an der Seite der Menschen, um ihre Bedürfnisse und Sorgen wieder in den Mittelpunkt zu stellen – in den beiden Bundesländern, aber auch in ganz Österreich.

Besonderen Dank spricht Muchitsch Peter Kaiser aus, der heute nicht mehr zur Wahl angetreten ist. „Peter Kaiser hat uns allen bewiesen, wozu die SPÖ in Krisen fähig ist, wenn man Verantwortung übernimmt. Auf Kärnten lasteten die Milliarden-Schulden der blauen Vorgängerregierungen. Erinnern wir uns: Kärnten war bankrott. Stück für Stück hat Peter Kaiser das Land wieder auf Vordermann gebracht, weil er überzeugt war, dass Kärnten mehr kann. Und er hatte recht. Nehmen wir uns Peter Kaiser als Vorbild für den Bund. Österreich kann mehr“, so Muchitsch.

Die SPÖ in der Bundesregierung wird die Schulden Österreichs, die uns die Vorgängerregierung hinterlassen hat, Stück für Stück wieder abbauen und unser Land wieder auf die Überholspur bringen. „Das geht nur mit vereinten Kräften, Zusammenhalt und Vertrauen. Dafür braucht es auch den Mut, den Menschen reinen Wein einzuschenken. Denn die kommenden Jahre werden anstrengend, aber am Ende des Weges müssen die hart arbeitenden Menschen, die Jungen, jene, die bereits im Job stehen und die Pensionistinnen und Pensionisten wieder profitieren“, sagt der FSG-Bundesvorsitzende. „Dafür steht die SPÖ und das ist das Versprechen der SPÖ an die Menschen in unserem Land – in Kärnten, in der Steiermark und in allen anderen Bundesländern.“

Die sozialdemokratischen Gewerkschafter:innen freuen sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den neu gewählten SPÖ-Landesparteivorsitzenden in der Steiermark und in Kärnten.