Landesparteitag SPÖ Kärnten – Babler/Seltenheim gratulieren Daniel Fellner zur eindrucksvollen Wahl zum Landesparteivorsitzenden

SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulieren Daniel Fellner, der heute, Samstag, am Landesparteitag der SPÖ Kärnten mit eindrucksvollen 96,4 Prozent zum Landesparteivorsitzenden gewählt wurde. „Die SPÖ Kärnten hat einen Generationswechsel vollzogen – die sozialdemokratischen Werte bleiben gleich: Daniel Fellner steht für Zusammenhalt und soziale Gerechtigkeit, er kämpft für sichere Jobs und die beste Gesundheitsversorgung für alle“, sagt Babler, der betont, dass Daniel Fellner viel Erfahrung für seine Aufgabe mitbringt und mit Mut, Zuversicht und Entschlossenheit vorangeht. „Daniel Fellner kommt aus der Kommunalpolitik und bringt als Landesrat viel Erfahrung mit – er hört zu und weiß, was Kärnten braucht, um in eine gute Zukunft zu gehen“, betont Seltenheim. „Gemeinsam mit dem starken Team der SPÖ Kärnten wird Daniel Fellner den erfolgreichen Weg von Peter Kaiser weiterführen. Wir freuen uns auf die gute Zusammenarbeit – gemeinsam geht mehr!“, so SPÖ-Vorsitzender Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Nach 15 Jahren an der Spitze der Kärntner SPÖ hat Landeshauptmann Peter Kaiser heute den SPÖ-Landesparteivorsitz übergeben. „Peter Kaiser hat Verantwortung übernommen und Kärnten nach den Skandalen der freiheitlichen Vorgängerregierungen wieder auf Kurs gebracht. Der fahrlässigen, zukunftsvergessenen Politik von FPÖ und BZÖ haben Peter Kaiser und die SPÖ Kärnten ihre Politik der Haltung und Solidarität entgegengestellt – eine Politik mit Handschlagqualität und einem klaren Kompass, bei der der Mensch immer im Mittelpunkt steht", so Babler, der die Errungenschaften von Peter Kaiser vom Gratiskindergarten über Wohnbeihilfe-Reformen bis zur Stärkung des Gesundheitssystems würdigt. „Peter Kaiser hat immer ein offenes Ohr und steht jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Lieber Peter, wir danken dir von ganzem Herzen für deinen Einsatz für die Sozialdemokratie, deine Leidenschaft und Treue", so Babler und Seltenheim.