  • 20.09.2025, 14:59:32
  • OTS0031

ÖVP Floridsdorf: Erneute entsetzliche Schändung des Gebetsgartens am Marchfeldkanal absolut inakzeptabel

Die Floridsdorfer Volkspartei verurteilt den wiederholten Vandalismus am Gebetsgarten am Marchfeldkanal und stellt sich klar gegen Gewalt- und Hassverbrechen.

Wien (OTS) - 

Der Gebetsgarten Floridsdorf wird regelmäßig von Menschen aus ganz Floridsdorf genutzt und ist ein Platz der Andacht und des Feierns von religiösen Festen. In der gestrigen Nacht kam es bereits zum zweiten Mal in den letzten Jahren zu Vandalismus und Zerstörung beim Gebetsgarten am Marchfeldkanal. Die ÖVP Floridsdorf verurteilt dies auf das Schärfste und spricht sich klar gegen jegliche Form von Gewalt- und Hassverbrechen - wie in diesem Fall - aus.

„Die erneuten Gewaltakte gegen Gebetsfiguren und Kruzifixe zeigen, wie tief offenbar der Hass gegen friedliche Plätze des Glaubens bei manchen Menschen in Floridsdorf sitzt. Solche Taten dürfen in unserem Bezirk nicht toleriert werden“, sagt ÖVP-Bezirksrat Alexander Jansa. „Als ÖVP Floridsdorf werden wir diesen Vorfall thematisieren. Wir werden solche Hassverbrechen nicht unbeachtet lassen. Auch als Bezirk müssen wir klar dagegen vorgehen“, schließt ÖVP-Floridsdorf-Klubobfrau Victoria Mayer.

Rückfragen & Kontakt

Die Wiener Volkspartei
Presse & Kommunikation

Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: presse@wien.oevp.at
Website: https://wien.oevp.at

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
