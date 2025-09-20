LH Mikl-Leitner eröffnet neuen Heidekindergarten in Gießhübl

St. Pölten (OTS) -

Mit einem großen Fest wurde heute, Samstag, der neue Heidekindergarten in der Gemeinde Gießhübl eröffnet. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde Gießhübl, aus den umliegenden Gemeinden, von Blaulichtorganisationen sowie aus der Politik, darunter u.a. die NÖ Landtagsabgeordneten Hannes Weninger und Marlene Zeidler-Beck oder auch Nationalratsabgeordnete Martina von Künsberg-Sarre, nahmen am Festakt teil. Eröffnet wurde dieser von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die von einem „unglaublich großartigen Tag für ganz Gießhübl, das gesamte Kindergartenteam, vor allem aber für die Kinder“ sprach.

„Der neue Heidekindergarten ist eine Investition in die beste Zukunft unserer Kinder“, betonte Mikl-Leitner. „Dieses Projekt ist wirklich gelungen: ein ökologisches Schmuckkasterl eingebettet in eine wunderschöne Naturlandschaft und ein zweites Zuhause für unsere Kleinen.“ Ein Kindergarten, fuhr sie fort, sei nicht nur Lernort, „sondern auch ein Ort, wo die ersten Freundschaften entstehen, wo man die ersten Streitigkeiten austrägt, wo man aber vor allem das Miteinander lernt und Tradition vermittelt bekommt.“ Ihr Dank ging an dieser Stelle an alle Projektbeteiligten, von der Planung bis zur Umsetzung, aber vor allem an die Menschen vor Ort. „Denn was wäre ein Kindergarten, hätten wir nicht Pädagoginnen und Teams mit Kompetenz und mit Herzblut“, unterstrich die Landeshauptfrau.

Mikl-Leitner dankte zudem nicht nur dem Bürgermeister von Gießhübl und seinem Team, sondern „allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern von ganz Niederösterreich, denn wir haben uns gemeinsam eine Mammutaufgabe vorgenommen“, sagte sie, „nämlich die Besten zu sein in der Kinderbetreuung.“ Man sei auf einem sehr guten Weg und werde bis Ende 2027 – bis zum Ende des Gesamtausbaus - 750 Millionen Euro investierte haben. Laut Statistik Austria sei man schon jetzt auf Platz Eins bei der Betreuung der Zweijährigen sowie der Drei- bis Sechsjährigen.

Bürgermeister Johannes Seiringer meinte: „Wir können nur bestehen, wenn wir in die besten Köpfe investieren, und diese brauchen Platz, Zuwendung und gute Pädagoginnen.“ Ein Rundgang durch den neuen Heidekindergarten zeige: „Wir schaffen schon für die Kleinsten unter uns die besten Voraussetzungen.“ Der Kindergarten sei mehr als nur ein Gebäude, so der Bürgermeister, er sei „das Versprechen an unsere Kinder, dass sie Raum haben sollen um zu spielen, zu lernen, sich auszuprobieren und zu wachsen.“

Die stellvertretende Kindergartenleiterin Melanie Öfferl sagte: „Unsere Kinder entdecken hier täglich Neues und auch wir als Team freuen uns sehr, dass wir hier sind, hier wirken, arbeiten und leben dürfen.“

Pfarrer Richard Kager segnete den neuen Heidekindergarten. Musikalisch gestaltet wurde die Eröffnung den Kindergartenkindern sowie der Musikkapelle Gießhübl.