FSG-Niederösterreich: „Vielen Dank, Harald Sterle. Alles Gute, Josef Hager.“

„Wir gratulieren Josef Hager zur Wahl zum Vorsitzenden des NÖAAB-FCG Niederösterreich. Gleichzeitig bedanken wir uns bei Harald Sterle für die jahrelange konstruktive Zusammenarbeit – stets mit dem gemeinsamen Blick für die Anliegen und Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Niederösterreichs“, halten Markus Wieser (ÖGB NÖ Vorsitzender und AK NÖ Präsident), René Pfister (FSG NÖ Vorsitzender), Linda Keizer (FSG NÖ Landesgeschäftsführerin) unisono fest.

In die Zukunft blicken alle drei mit Optimismus: „Josef Hager wird sicher, wie Harald Sterle, den konstruktiven Weg im Sinne der niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fortsetzen.“

