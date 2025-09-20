- 20.09.2025, 13:23:02
- /
- OTS0026
FSG-Niederösterreich: „Vielen Dank, Harald Sterle. Alles Gute, Josef Hager.“
Das Führungsteam des FSG NÖ freut sich auf die Zusammenarbeit und blickt mit Optimismus in die Zukunft
„Wir gratulieren Josef Hager zur Wahl zum Vorsitzenden des NÖAAB-FCG Niederösterreich. Gleichzeitig bedanken wir uns bei Harald Sterle für die jahrelange konstruktive Zusammenarbeit – stets mit dem gemeinsamen Blick für die Anliegen und Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Niederösterreichs“, halten Markus Wieser (ÖGB NÖ Vorsitzender und AK NÖ Präsident), René Pfister (FSG NÖ Vorsitzender), Linda Keizer (FSG NÖ Landesgeschäftsführerin) unisono fest.
In die Zukunft blicken alle drei mit Optimismus: „Josef Hager wird sicher, wie Harald Sterle, den konstruktiven Weg im Sinne der niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fortsetzen.“
Rückfragehinweis:
Linda Keizer
FSG Niederösterreich Landesgeschäftsführerin
Tel: +43 2742 267 67
Mail: fsgnoe@oegb.at
Rückfragen & Kontakt
Linda Keizer
FSG Niederösterreich Landesgeschäftsführerin
Telefon: +43 2742 267 67
E-Mail: fsgnoe@oegb.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGS