Klare Zustimmung für Christine Haberlander – ÖAAB gratuliert zur Wiederwahl

Wien (OTS) -

„Die Wiederwahl von Christine Haberlander mit 99,12 Prozent ist ein starkes Zeichen des Vertrauens und eine klare Bestätigung ihrer erfolgreichen Arbeit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Oberösterreich“, erklärt ÖAAB-Bundesobmann KO August Wöginger. „Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es eine verlässliche Vertretung, die soziale Verantwortung mit einem klaren Kurs verbindet – genau das bringt Christine Haberlander mit.“

ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Lukas Brandweiner ergänzt: „Christine Haberlander ist eine starke Stimme für Oberösterreichs arbeitende Menschen – sie kennt die Anliegen, packt an und bringt Handschlagqualität mit. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit im Team ÖAAB und wünschen ihr für die kommenden Jahre viel Erfolg, Kraft und Freude.“