SPÖ-Kärnten 2: Peter Kaiser übergibt Vorsitz nach 15 Jahren an der Spitze

Beim heutigen Landesparteitag der SPÖ-Kärnten hat Peter Kaiser nach 15 1/2 Jahren nicht mehr für den Vorsitz der SPÖ-Kärnten kandidiert. In einer emotionalen Rede zog er Bilanz über eineinhalb Jahrzehnte an der Spitze der Partei, betonte die vielen Erfolge für Land und Partei und unterstrich zugleich die Geschlossenheit und Stärke der SPÖ-Kärnten für die Zukunft.

„Es ist der richtige Zeitpunkt, um den Vorsitz in jüngere Hände zu legen. Ich tue das in dem Wissen, dass unsere SPÖ-Kärnten stark, geschlossen und bereit für die kommenden Herausforderungen ist. Unser Motto bleibt: Gemeinsam geht mehr“, so Kaiser.

Der scheidende Vorsitzende erinnerte an zentrale Wegmarken seiner Amtszeit – vom Neustart nach den Jahren der politischen Instabilität, über die Herausforderungen rund um die Hypo-Heta-Krise, bis hin zu Meilensteinen wie dem Gratiskindergarten, der Wohnbeihilfe-Reform, den günstigsten Mieten in ganz Österreich, Verbesserungen im Gesundheitswesen und Initiativen für eine klima- und enkelfitte Zukunft.

Besonders hob Kaiser die Bedeutung des Zusammenhalts innerhalb der SPÖ-Kärnten hervor: „Wir haben gezeigt, dass wir gemeinsam Krisen bewältigen, Kärnten stabilisieren und Perspektiven für die Zukunft schaffen können. Dieser Zusammenhalt ist unsere größte Stärke.“ Es liege nun an seiner Nachfolge, das neu erworbene Selbstbewusstsein der SPÖ weiterzutragen. „Daniel, du bist der Richtige – die richtige Wahl heute und bei der Landtagswahl 2028“, betonte er in Richtung Daniel Fellner.

Auch wenn er den Parteivorsitz zurücklegt, stellte Kaiser klar: „Meine Leidenschaft, mein Einsatz und meine Liebe zu diesem Land enden nicht mit meinem Rückzug als SPÖ-Landesparteivorsitzender. Ich werde weiterhin für soziale Gerechtigkeit, für ein starkes Kärnten in einem solidarischen Europa und für eine SPÖ, die immer die Menschen in den Mittelpunkt stellt, kämpfen.“

Ergreifende Worte für Peter Kaiser fand Landtagspräsident Reinhart Rohr, der stellvertretend für alle Genossinnen und Genossen im Saal seinen Dank zum Ausdruck brachte: „Wenn man den Weg der Erfolge aber auch der Niederlagen gemeinsam geht, lernt man sich nicht nur als Politiker, sondern auch als Mensch kennen“, verwies Rohr auf seine jahrzehntelange Zusammenarbeit und gewachsene Freundschaft mit dem Landeshauptmann. „Peter, du hast Kärnten zu einem Vorzeigeland gemacht, nicht nur was konkrete politische Maßnahmen angeht, sondern auch was unseren Ruf in Österreich und ganz Europa betrifft. Dein wertschätzender Umgang, dein sachlicher Stil und deine Warmherzigkeit verschaffen dir einen ganz besonderen Platz in der Erfolgsgeschichte unserer Gemeinschaft. Du hast aus der SPÖ Kärnten ein schlagkräftiges Team geformt, das mit Vertrauen und Verlässlichkeit gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft angehen kann. Diesen Weg werden wir gemeinsam weitergehen – und er wird uns weiter und zu neuen Erfolgen führen, wenn wir beherzigen, was du uns vorgelebt hast", so Rohr.

