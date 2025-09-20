Auf Bühne und Kletterwand: StS Schmidt eröffnete Tag des Sports BILD

Wien (OTS) -

Die 24. Auflage des Tag des Sports hat am Samstag wieder zehntausende Besucher:innen auf den Wiener Heldenplatz gelockt. Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt eröffnete das größte Open-Air-Sportfest Österreichs. Die ehemalige Faustball-Bundesligaspielerin und leidenschaftliche Kletterin probierte sich anschließend selbst an der Kletterwand aus.

„Der Tag des Sports ist längst mehr als ein Event, er ist ein echtes Highlight für kleine und große Sportfans. Über 80 Sportarten können ausprobiert werden, rund 100 heimische Verbände präsentieren sich“, betonte Schmidt. Erst vor wenigen Tagen hatte die Sport-Staatssekretärin mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick den Ausbau der Täglichen Bewegungseinheit in Kindergärten und Schulen vorgestellt.

Neben Mitmach-Stationen für Kinder und Erwachsene standen auch die Ehrungen im Mittelpunkt: Zahlreiche österreichische Top-Athlet:innen, darunter Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson oder die Synchronschwimm-Weltmeisterinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri, wurden für ihre Erfolge gewürdigt. Ebenso ausgezeichnet wurden engagierte Ehrenamtliche, die Österreichs Sportvereine am Laufen halten.

Ein besonderes Angebot gab es in der Lounge des Sportministeriums: Dort konnten Besucher:innen einen kostenlosen Fitness-Check machen.

„Ich freue mich über das enorme Interesse! Der Tag des Sports zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig und erfolgreich der Sport in Österreich ist – und wie groß das Interesse der Menschen“, so Schmidt.

HINWEIS: Aktuelles Fotomaterial ist für journalistische Zwecke unter https://www.picdrop.com/bmwkms/p9MYAfDhJt verfügbar (Bitte Fotocredits beachten!).