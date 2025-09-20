Landesparteitag der SPÖ Steiermark: SPÖ-Babler und Seltenheim gratulieren Max Lercher

Wien (OTS) -

Beim Landesparteitag der SPÖ Steiermark wurde heute, Samstag, das Ergebnis der Direktwahl verkündet und Max Lercher zum neuen Landesparteivorsitzenden der steirischen Sozialdemokratie gekürt. SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulieren Max Lercher sehr herzlich zum starken Ergebnis von 90,56 Prozent. „Mit Max Lercher steht ein engagierter, kämpferischer und tief in der Steiermark verwurzelter Sozialdemokrat an der Spitze der Landespartei. Max Lercher steht für soziale Gerechtigkeit und das, was uns Sozialdemokrat*innen ausmacht: zuhören, die Sorgen und Wünsche der Menschen ernstnehmen und konsequent dafür arbeiten, dass das Leben der Menschen besser, leichter und leistbarer wird“, so SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim unterstreicht den Einsatz von Max Lercher für sozialdemokratische Kernthemen wie ein leistbares Leben und ein starkes Gesundheitssystem und wünscht „Max Lercher und dem starken Team der SPÖ Steiermark viel Kraft und Erfolg für die kommenden Herausforderungen. Gemeinsam bringen wir unser Land wieder auf Kurs“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/bj