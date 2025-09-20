  • 20.09.2025, 11:22:02
  • /
  • OTS0018

Landesparteitag der SPÖ Steiermark: SPÖ-Babler und Seltenheim gratulieren Max Lercher

„Mit Max Lercher steht ein engagierter, kämpferischer und tief in der Steiermark verwurzelter Sozialdemokrat an der Spitze der Landespartei“

Wien (OTS) - 

Beim Landesparteitag der SPÖ Steiermark wurde heute, Samstag, das Ergebnis der Direktwahl verkündet und Max Lercher zum neuen Landesparteivorsitzenden der steirischen Sozialdemokratie gekürt. SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulieren Max Lercher sehr herzlich zum starken Ergebnis von 90,56 Prozent. „Mit Max Lercher steht ein engagierter, kämpferischer und tief in der Steiermark verwurzelter Sozialdemokrat an der Spitze der Landespartei. Max Lercher steht für soziale Gerechtigkeit und das, was uns Sozialdemokrat*innen ausmacht: zuhören, die Sorgen und Wünsche der Menschen ernstnehmen und konsequent dafür arbeiten, dass das Leben der Menschen besser, leichter und leistbarer wird“, so SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim unterstreicht den Einsatz von Max Lercher für sozialdemokratische Kernthemen wie ein leistbares Leben und ein starkes Gesundheitssystem und wünscht „Max Lercher und dem starken Team der SPÖ Steiermark viel Kraft und Erfolg für die kommenden Herausforderungen. Gemeinsam bringen wir unser Land wieder auf Kurs“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: pressedienst@spoe.at
Website: https://www.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright