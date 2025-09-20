- 20.09.2025, 11:10:03
- /
- OTS0017
AVISO: St. Pölten, DI 23.09.2025 - 11 Uhr : Grüner Klub im NÖ Landtag
Politische Vorschau und weitere Themen zur kommenden Landtagssitzung
Der Grüne Klub im NÖ Landtag präsentiert am Dienstag, den 23.09.2025 seine politische Vorschau und weitere Themen zur kommenden Landtagssitzung
-
EINLADUNG ZUM PRESSEGESPRÄCH DIENSTAG, 23.09.2025, 11:00 Uhr
Grüner Klub im NÖ Landtag, Neue Herrengasse 1, Haus 1, 1. Stock, 3100 St. Pölten
-
HELGA KRISMER
KLUBOBFRAU UND LANDESSPRECHERIN DER GRÜNEN NIEDERÖSTERREICH
Die Teilnahme erfolgt ausschließlich nach Anmeldung.
-
Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden ersucht, sich bis spätestens 22.09., 18:00 Uhr unter michael.pinnow@gruene.at anzumelden.
Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!
Rückfragen & Kontakt
Pressesprecher
Michael Pinnow
Grüner Klub im NÖ Landtag
Telefon: +43676 944 72 69
E-Mail: michael.pinnow@gruene.at
Website: https://noe.gruene.at/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GRN